Shaktipeeth Expressway : शेतीच्या मुळावर उठलेला शक्तिपीठ रद्द करा; उरुण-ईश्वरपूर पालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांत जोरदार खडाजंगी, बहुमताच्या जोरावर ठराव मंजूर

ईश्वरपूर (सांगली) : सधन वाळवा तालुक्याला महापुराच्या गर्तेत अडकवून शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा, या मागणीचा ठराव उरुण- ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या सभेत करण्यात (Shaktipeeth Expressway) आला. या ठरावाच्या बाजूने सत्ताधारी गटाच्या सर्व नगरसेवकांनी हात उंचावून मतदान केले. तर विरोधी नगरसेवकांनी तटस्थ भूमिका घेतली. बहुमताच्या जोरावर हा ठराव मंजूर झाला..उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या अण्णासाहेब डांगे सभागृहात सर्वसाधारण सभा झाली. पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे, मुख्याधिकारी पृथ्वीराज पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभा झाली. पत्रिकेवरील २२ विषयांना मान्यता देण्यात आली..यात शक्तिपीठ महामार्गाबाबतच्या विषयावरून सत्ताधारी-विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. नगरसेवक अजित पाटील, राजवर्धन पाटील, अमित ओसवाल यांनी या विषयावर नगरपालिकेकडे काही हरकती प्राप्त झाल्या आहेत का, असतील तर त्याची सभागृहासमोर माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. यावर सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवक सुप्रिया पाटील, अरुणादेवी पाटील, संग्रामसिंह पाटील, शुभांगी शेळके, डाॅ. संग्राम पाटील यांनी हा महामार्ग सरकारने लादला आहे..Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 74 गावे धोक्यात? 943 एकर जमिनीबाबत काय म्हणाले आमदार नरके?.अगोदरच मुले बेरोजगार आहेत, हा रस्ता झाला तर शेकडो एकर जमीन या रस्त्यासाठी अधिग्रहित करण्यात येईल. सुप्रिया पाटील यांनी विरोधकांना धारेवर धरले. विरोधी नगरसेवकांनी हा विषय महसूल विभागाच्या कार्यकक्षेत येतो. याबाबतच्या हरकती महसूल विभागाकडेच मागविण्यात येत आहेत. याची कोणतीच कार्यवाही नगरपालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने या सभागृहात हा विषय मांडणे योग्य नाही, असा मुद्दा लावून धरला..अगोदरच मुले बेरोजगार आहेत, हा रस्ता झाला तर शेकडो एकर जमीन या रस्त्यासाठी अधिग्रहित करण्यात येईल. सुप्रिया पाटील यांनी विरोधकांना धारेवर धरले. विरोधी नगरसेवकांनी हा विषय महसूल विभागाच्या कार्यकक्षेत येतो. याबाबतच्या हरकती महसूल विभागाकडेच मागविण्यात येत आहेत. याची कोणतीच कार्यवाही नगरपालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने या सभागृहात हा विषय मांडणे योग्य नाही, असा मुद्दा लावून धरला..नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांनी ‘तुम्ही शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाजूने आहात की विरोधात हे सांगा’, असे म्हणत शक्तिपीठचा विषय मतांसाठी टाकला. बहुसंख्य नगरसेवकांनी हात उंचावत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द व्हावा, या बाजूने मतदान करत बहुमताने विषय मंजूर केला. तर नगरपालिका सभागृहातील सर्व विरोधी नगरसेवकांनी शक्तिपीठाबाबत तटस्थ भूमिका घेतली..Sangli DCC Bank Recruitment : आमदार पडळकर-सदाभाऊंच्या आक्षेपानंतर सांगली जिल्हा बँकेत मोठी घडामोड! नोकरभरती तडकाफडकी थांबवली; विद्यमान संचालकांना मोठा धक्का.याबरोबरच आजच्या सभेत नगरपालिका हद्दीत वृक्षारोपण मोहीम, नगरपालिकेच्या मालकीच्या सर्व इमारतींची नावे इस्लामपूर नगरपालिकाऐवजी उरुण-ईश्वरपूर नगरपरिषद असे बदलून फलक लावणे, बांधकाम विभागाकडील विविध कामांना मुदतवाढ देणे, गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईनंतर रस्ता पूर्ववत करण्याबाबत निविदा मागविणे, नगरपरिषद बांधकाम विभागाकडील झालेल्या कामांची सुरक्षा अनामत रक्कम संबंधित कंत्राटदारांना परत करण्याबाबत तसेच प्रभाग क्रमांक ८, ९, १०, ११, १२ या परिसरात गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामे झाल्यामुळे रहिवाशांची संख्या वाढली आहे..त्यामुळे या परिसरात पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे, त्याबाबत त्या परिसरातील नगरसेवक सविता पाटील यांनी नवीन पाण्याच्या टाकीची मागणी मागील काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यानुसार सभेत उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. ९ मध्ये पब्लिक वर्क्सच्या नावे असलेली शासकीय जागा ताब्यात घेऊन साडेसात लाख लिटरची टाकी बांधण्यावर चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.