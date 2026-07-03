पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Expressway : शेतीच्या मुळावर उठलेला शक्तिपीठ रद्द करा; उरुण-ईश्वरपूर पालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांत जोरदार खडाजंगी, बहुमताच्या जोरावर ठराव मंजूर

Shaktipeeth Expressway protest in Walwa Taluka : वाळवा तालुक्यातील उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला.
Sangli farmers oppose Shaktipeeth Expressway

Sangli farmers oppose Shaktipeeth Expressway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ईश्वरपूर (सांगली) : सधन वाळवा तालुक्याला महापुराच्या गर्तेत अडकवून शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा, या मागणीचा ठराव उरुण- ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या सभेत करण्यात (Shaktipeeth Expressway) आला. या ठरावाच्या बाजूने सत्ताधारी गटाच्या सर्व नगरसेवकांनी हात उंचावून मतदान केले. तर विरोधी नगरसेवकांनी तटस्थ भूमिका घेतली. बहुमताच्या जोरावर हा ठराव मंजूर झाला.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
Farmer Agitation
Sangli Municipal Corporation
Shaktipeeth
Shaktipeeth Highway
Shaktipeeth Highway benefits

Related Stories

Why is Shaktipeeth Highway facing opposition?
Why are Sangli farmers opposing the Shaktipeeth Highway?
Sangli land acquisition objections by farmers
Satej Patil Supports Farmers in Sangli