सांगली : मोकळ्या इमारती आणि अंधाऱ्या जागा नशेखोरांच्या ताब्यात गेल्याने त्या ठिकाणी अक्षरशः धिंगाणा सुरू असतो. काँग्रेस भवनजवळील अशाच एका पडीक इमारतीत आज नशेखोरांनी उत्पात माजवला. इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर आग लावून हे नशेखोर पळून गेले. त्यानंतर आगीने क्षणात रौद्ररूप धारण केले. परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ अग्निशमन दलास पाचारण केले. घटनास्थळी दाखल झालेल्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली..शहरातील खासगी अथवा सरकारी मोकळ्या इमारती आणि अंधाऱ्या जागांत नशेखोरांचा दिवसभर वावर असतो. काँग्रेस भवनजवळील शासकीय विश्रामगृहासमोर एक-दोन इमारती न्यायप्रविष्ट असल्याने रिकाम्या पडून आहेत. त्या इमारतींत सकाळपासून सायंकाळपर्यंत नशेखोरांची वर्दळ दिसून येते..Sangli Crime : सांगलीत जगायचं असेल तर घाबरूनच रहा! नशेखोरांच्या दहशतीने शहर हादरलं.आज एका टोळक्याने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर आग लावली आणि तेथून पसार झाले. आगीमुळे धुराचे लोट उठू लागल्याने नागरिकांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला कळवले. त्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आगीवर नियंत्रण मिळवले .दरम्यान, इमारतीची पाहणी केली असता जागोजागी दारूच्या बाटल्या, गांजा, त्यासाठी लागणारे कागद, तंबाखूचा चुरा तसेच आक्षेपार्ह वस्तू आढळून आल्या..इतक्या मोठ्या इमारतीत नशेखोर बिनधास्तपणे ये-जा करतात आणि अशोभनीय प्रकार घडत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. विश्रामबाग पोलिसांनी यापूर्वी इमारतीच्या मालकांना जागा बंदिस्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही..Amravati Crime: वडिलांना मारहाण केल्याने सराईताचा खून; सहा अटकेत, एका विधिसंघर्षिताचा समावेश.भविष्यात या ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी नागरिकांची मागणी आहे..महापालिकेचे अधिकारी दाखलमहापालिकेचे अधिकारी सचिन सागावकर घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्वच्छता निरीक्षकांना तातडीने स्वच्छतेचे आदेश दिले. संबंधित जागेची तत्काळ स्वच्छता करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, ही जागा कायमस्वरुपी बंदिस्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..'ऑपरेशन सांगली' राबविण्याची मागणीसांगली पोलिसांनी नशेखोरीविरोधात 'ऑपरेशन सांगली' मोहीम सुरू केली आहे. दररोज सायंकाळी प्रत्येक पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी आपल्या हद्दीत गस्त घालत आहेत. अशा मोकळ्या इमारतींमध्येही ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे..