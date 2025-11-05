पश्चिम महाराष्ट्र

Marathi Theatre : विष्णुदासांनी साकारलेल्या बाहुलीचे सांगलीत जतन, रंगभूमीच्या प्रवर्तकाची हृद्य आठवण; १५ वर्षांपूर्वी दिले नवे रुप

Vishnudas Bhave: Pioneer of Marathi Theatre : मराठी रंगभूमीचे आद्यप्रवर्तक विष्णुदास भावे यांनी १८४३ मध्ये सांगलीत 'सीता स्वयंवर आख्यान' या पहिल्या नाट्यप्रयोगाद्वारे नाटकाचा पाया घातला, तसेच १८२ वर्षांची परंपरा असलेल्या या क्षेत्रात २० वर्षांच्या यशस्वी कारकिर्दीनंतर त्यांनी कळसूत्री बाहुल्यांच्या कलेतही मोठे योगदान दिले, ज्यापैकी एक बाहुली सांगलीतील नाट्यगृहात जतन करून ठेवली आहे.
Sakal

अजित कुलकर्णी
सांगली : मराठी रंगभूमीचे आद्यप्रवर्तक विष्णुदास भावे म्हणजे सांगलीचे भूषण. मराठी नाटकाचा उद्‍गाता म्हणून त्यांची ओळख रंगभूमीला ललामभूत ठरणारी. १८४३ साली त्यांनी लावलेला मराठी नाट्यप्रयोगाचा वेलू आज गगनावरी गेला आहे. सांगलीचे संस्थानिक चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या सहकार्याने ‘सीता स्वयंवर आख्यान’ ही त्यांची पहिली कलाकृतीला मराठी नाटकाला जन्म देऊन गेली. त्‍यामुळे कर्मभूमी सांगली त्यांच्या कर्तृत्वाने नाट्यपंढरी झाली. त्यांच्या कळसुत्री बाहुल्यांचा खेळ त्याकाळी चांगलाच लोकप्रिय होता. त्यातील एक बाहुली आजही त्यांच्या कलेची साक्ष देत आहे. त्यांच्या नावाने असलेल्या नाट्यगृहात ती जतन करुन ठेवली आहे.

Sangli
drama
marathi
marathi actors
marathi books
Cinemas Theatres

