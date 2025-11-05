Marathi Theatre : विष्णुदासांनी साकारलेल्या बाहुलीचे सांगलीत जतन, रंगभूमीच्या प्रवर्तकाची हृद्य आठवण; १५ वर्षांपूर्वी दिले नवे रुप

सांगली : मराठी रंगभूमीचे आद्यप्रवर्तक विष्णुदास भावे म्हणजे सांगलीचे भूषण. मराठी नाटकाचा उद्गाता म्हणून त्यांची ओळख रंगभूमीला ललामभूत ठरणारी. १८४३ साली त्यांनी लावलेला मराठी नाट्यप्रयोगाचा वेलू आज गगनावरी गेला आहे. सांगलीचे संस्थानिक चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या सहकार्याने ‘सीता स्वयंवर आख्यान’ ही त्यांची पहिली कलाकृतीला मराठी नाटकाला जन्म देऊन गेली. त्यामुळे कर्मभूमी सांगली त्यांच्या कर्तृत्वाने नाट्यपंढरी झाली. त्यांच्या कळसुत्री बाहुल्यांचा खेळ त्याकाळी चांगलाच लोकप्रिय होता. त्यातील एक बाहुली आजही त्यांच्या कलेची साक्ष देत आहे. त्यांच्या नावाने असलेल्या नाट्यगृहात ती जतन करुन ठेवली आहे..१८२ वर्षाची दैदिप्यमान परंपरा लाभलेल्या मराठी रंगभूमीला त्यांनी अनेक नवे आयाम दिले. पटवर्धन राजेसाहेबांच्या सहकार्याने त्यांनी कर्नाटकातील भागवत नाटकमंडळी, दशावताराचे प्रयोग केले. रामकथेवरची १० नाटकं त्यांनी स्वतः लिहून सादरही केली. १८६२ मध्ये ते या नाट्यक्षेत्रापासून दूर झाले. सुमारे २० वर्षांच्या धडाकेबाज कारकिर्दीनंतर त्यांनी घेतलेला हा निर्णय तसा धाडसीच होता. कारण रंगभूषा, केशभूषा, वेशभूषा, नेपथ्य या नाटकातील प्रमुख घटकावर त्यांची प्रचंड पकड होती. त्यांनी व्यावसायिक मराठी रंगभूमीचा घातलेल्या पाया कुठेतरी हरवणार का? अशी स्थिती होती. पुढे त्यांना प्रचंड मोठी संधी असूनही त्यांची या क्षेत्रातील मुशाफिरी.त्यांनी स्वतःच थांबवण्याचा निर्णय घेतला.१८६२ च्या दरम्यान ते पुन्हा सांगलीत आल्यानंतर काय करायचे ? असा प्रश्न होता. त्यावेळी कळसुत्री बाहुल्यांचे समाजात वेड होते. त्याचा वापर करुन त्यांनी नाटकाप्रमाणे खेळ करण्यास सुरुवात केली. कलंदर वृत्तीच्या विष्णुदासांनी त्या स्वतः बनवण्यास सुरुवात केली. बाहुल्या बनवण्याचं तंत्रच त्यांनी विकसित करुन उत्तमोत्तम कलाकृती साकारल्या. कागद्याच्या लगद्याच्या हलक्या लाकडाच्या बाहुल्या बनवताना त्यांनी कसब पणाला लावले. साकारलेल्या बाहुलीला निरनिराळी वस्त्रे, अलंकारही स्वतःच बनवल्याची नोंद आहे. सुमारे २ फूट उंचीच्या लाकडी बाहुल्यांच्या हाताला खाचा आहेत..Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक.दोरीच्या सहाय्याने बाहुलीला बांधून योग्य पद्धतीने हालचाली करवून घेतल्या जात. अशा सुमारे डझनभर बाहुल्या त्यांनी तयार केल्या होत्या. त्यापैकी एक बाहुली सध्या भावे नाट्यगृहात जतन करुन काचेच्या पेटीत सुस्थितीत ठेवली आहे. विष्णुदासांच्या या बाहुल्या त्यांच्या निधनानंतर भावे वाड्यात अनेक वर्षे होत्या. त्यातील एक बाहुली डॉ. मधू आपटे यांच्याकडे होती. ‘बोलक्या बाहुल्यां’चे निर्माते रामदास पाध्ये यांच्याकडेही एक-दोन बाहुल्या असल्याचे सांगितले जाते..बाहुलीच्या ‘मेकओव्हर’ने झळाळी कायमप्रख्यात रंगभूषाकार प्रभाकर भावे यांनी या बाहुलीची कलाकुसर काही वर्षांपूर्वी पूर्ण करुन तिला नवा चेहरा मिळवून दिला. २०१० साली बाहुलीची डागडूजी करुन तिचा पाया मजबूत केला. सुटे अवयव व्यवस्थित करुन तिला केसही लावण्यात आले. शिवाय नवी वस्त्रेही शिवण्यात आली. दागिन्यांनी मढवण्यात आले. काचेच्या पेटीत ठेवल्याने तिची झळाळी आजही कायम आहे. मराठी रंगभूमीचे जनक असणाऱ्या विष्णुदास भावेंच्या हातातून तयार झालेली सुमारे १५० वर्षांची बाहुली हा एक उत्कट कलाविष्कार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.