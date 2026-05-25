Sangli Sarpanch Bribery Case : सांगलीत लाचखोर महिला सरपंचाचे पद धोक्यात? जिल्हा परिषदेच्या नोटिसीवर शीतल पाटील यांनी काय दिला खुलासा? 35 हजारांची मागितलेली लाच

सांगली : शिराळा तालुक्यातील वाकुर्डे खुर्द येथील महिला सरपंचांनी लाच घेतल्याप्रकरणी प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसीवर खुलासा सादर केला आहे. त्यावर सुनावणी (Sangli woman sarpanch bribery case latest update) होऊन अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे. सरपंचांच्या अपात्रतेसंदर्भातील कारवाईबाबत अंतिम निर्णय आयुक्तस्तरावर होईल..वाकुर्डे खुर्दच्या सरपंच शीतल पाटील आणि त्यांचे शिक्षक असलेले पती बाळासाहेब पाटील यांना ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. दोघांवरही शिराळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाळासाहेब पाटील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत कार्यरत होते. या घटनेनंतर जिल्हा परिषदेने त्यांना निलंबित केले आहे..जिल्हा परिषदेने सरपंच शीतल पाटील यांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस जारी केली होती. त्यांनी म्हणणे सादर केले आहे. जिल्हा परिषदेने त्यांना 'लाचप्रकरणी अपात्र का करू नये' अशी नोटीस दिली होती. खुलासा सादर करण्यास सांगितले होते. सरपंच पाटील यांनी खुलाशात म्हटले आहे की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली असली, तरी न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही. त्यामुळे अपात्र होऊ शकत नाही..अपात्रतेची कारवाई करू नये.सरपंचांच्या खुलाशाबाबत प्रशासनाने सांगितले की, सरपंचांचा खुलासा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा कारवाईचा अहवाल, पोलिसांनी केलेल्या अटकेच्या कारवाईची कागदपत्रे विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येतील. त्यांच्या सूचनेनुसार सरपंच पाटील यांच्या खुलाशावर सुनावणी होईल. त्याचाही अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल. नंतर अंतिम कारवाई होईल..वाकुर्डे खुर्दच्या सरपंचांना खुलासा सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. खुलासा जिल्हा परिषदेकडे सादर केला आहे. सुनावणी होऊन त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाईल. अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय आयुक्तस्तरावर होणार आहे.-शशिकांत शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.