Sangli : काळाचा क्रूर घाला! भावाच्या अंत्यविधीला आलेल्या बहिणीचा कारवर झाड कोसळून दुर्दैवी मृत्यू; माजी खासदारांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर, बोरगाववर शोककळा

इटकरे/नवेखेड : भावाचा अंत्यसंस्कार उरकून परत जाणाऱ्या मोटारीवर झाड कोसळून झालेल्या अपघातात बहिणीचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. कणेगाव (ता. वाळवा) येथे शनिवारी रात्री ही घटना (Maharashtra Road Accident) घडली. वाळवा तालुक्यातील बोरगाव येथील ऊर्मिला उद्धवराव शिंदे (वय ६७) असे मृत महिलेचे नाव आहे. बहीण-भावाच्या एकाच दिवशी झालेल्या मृत्यूमुळे परिसर हळहळला..पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, कणेगाव येथील राजेंद्र गोविंद नांगरे-पाटील ऊर्फ बाळूकाका यांचे शनिवारी निधन झाले. यांच्या अंत्यविधीसाठी बहीण ऊर्मिला शिंदे आणि कुटुंबीय चारचाकीतून आले होते. कणेगाव येथे आल्यानंतर सर्व विधी उरकल्यानंतर रात्री उशिरा चारचाकीतून ऊर्मिला शिंदे यांचे पती उद्धवराव नारायण शिंदे, पाहुणे संतोष सुरेश पाटील व चालक संभाजी पाटील परत बोरगावकडे निघाले असताना धावत्या मोटारीवर झाड कोसळले. कणेगावपासून राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्यावरच स्मशानभूमी आहे..या स्मशानभूमीत ग्रामस्थांनी अनेक झाडे लावली आहेत. यापैकीच एक वटलेले मोठे झाड अनपेक्षितपणे ऊर्मिला शिंदे ज्या मोटारीतून स्मशानभूमी शेजारून जात होत्या, नेमके याच मोटारीवर झाड कोसळून ऊर्मिला यांचा दुर्दैवी अंत झाला. ग्रामस्थ बाळूकाकांवर अंत्यसंस्कार करून सर्व जण घरी परत आले होते..Kolhapur Shahu Mill Chowk Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघात; भरधाव Creta Car ने तिघांना चिरडले, दोघांचा जागीच मृत्यू.इतक्यातच स्मशानभूमीत एका मोटारीवर झाड कोसळल्याचे समजले. ग्रामस्थांनी तातडीने स्मशानभूमीकडे धाव घेतली. घडला प्रकार लक्षात आल्यावर सर्वांनाच धक्का बसला. सर्वांनी मोटारीवर कोसळलेले झाड हटवून जखमींना बाहेर काढले. ऊर्मिला शिंदे यांना बेशुद्धावस्थेत ईश्वरपूर येथील रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मोटारीतील इतर तिघे किरकोळ जखमी झाले आहेत. मात्र, ऊर्मिला शिंदे यांच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रविवारी दुपारी शोकाकुल वातावरणात बोरगाव येथील स्मशानभूमीत ऊर्मिला यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे पती, दोन मुलगे, मुलगी असा परिवार आहे..माजी खासदारांचे भाऊ-बहीणकणेगाव येथील राजेंद्र गोविंद नांगरे-पाटील हे बाळूकाका नावाने परिचित होते. ते उत्तम शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते होते. ऊर्मिला शिंदे आणि बाळूकाका हे दोघे सांगलीचे माजी खासदार डी. जी. पाटील यांचे भाऊ-बहीण आहेत..