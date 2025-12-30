Sangli Crime News ‘दारात उंदीर का सोडलास?’ शेजाऱ्यांनी पती-पत्नीलाच चोपलं, अन्...

पश्चिम महाराष्ट्र

Walwa Sangli Fight Incident : सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यात ‘दारात उंदीर का सोडलास?’ या कारणावरून शेजाऱ्यांनी पती-पत्नीलाच बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Sandeep Shirguppe
Couple Beaten Neighbors Sangli : येडेमच्छिंद्र (ता. वाळवा) येथे उंदीर सोडल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून चौघांनी लोखंडी सळई व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी घडली. या हल्ल्यात बापूराव जयसिंग पाटील (वय ४०) व त्यांची पत्नी मनीषा बापूराव पाटील हे दोघेही जखमी झाले आहेत.

