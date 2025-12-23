Sangli Election : सांगलीच्या ‘हार्ट ऑफ सिटी’त भाजपचा नवा प्रयोग; जुने चेहरे धोक्यात, नव्यांना संधी

सांगली : विस्तारित सांगलीच्या केंद्रस्थानी असलेला आणि उच्चभ्रू वस्तीसह कष्टकऱ्यांची मोठी वसाहत असलेला प्रभाग १९ चा उल्लेख ‘हार्ट ऑफ सिटी’ म्हणून केला जातो. गेल्या निवडणुकीत चारही जागांवर विजय मिळवल्याने भाजपचा येथे आत्मविश्वास उंचावला आहे, मात्र यावेळी पक्षाकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. .काहीजणांचा पत्ता कट होणार असल्याने धाकधूक वाढली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून येथे जुन्या भिडूंवरच डाव लावला जाईल, अशी शक्यता बळावली आहे. प्रभाग १९ चे नवे रहिवासी शेखर इनामदार हे भाजपचे निवडणूक प्रमुख झाले आहेत. पक्षातील उमेदवार निवडीचे थोडे अधिकचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत, अशी चर्चा आहे. .Rahimatpur Municipal Result: 'रहिमतपुरात सुनील मानेंच्या सत्तेला सुरुंग'; चित्रलेखा, नीलेश माने युतीचा करिष्मा; आमदार मनोज घोरपडेंची साथ...परंतु, आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी, सांगली विधानसभा क्षेत्रात ज्यांनी त्यांच्या निवडणुकीत झोकून काम केलेले त्यांना संधी देण्याचा निर्धार केला आहे. दुसरीकडे, नव्याने भाजपमध्ये आलेल्या पृथ्वीराज पाटील यांचे काही समर्थकदेखील या प्रभागात इच्छुक आहेत..परिणामी या ‘लव्ह ट्रँगल’मध्ये कोण बाजी मारणार, याकडे लक्ष असेल. गेल्या टर्ममधील माजी नगरसेवक विनायक सिंहासने यांच्या उमेदवारीला कात्री लागेल काय, अशी धास्ती त्यांच्या समर्थकांना वाटू लागली आहे. संजय कुलकर्णी यांना पुन्हा संधी की स्मिता कुलकर्णी यांची वर्णी, याकडे लक्ष असेल..Rahimatpur Municipal Result: 'रहिमतपुरात सुनील मानेंच्या सत्तेला सुरुंग'; चित्रलेखा, नीलेश माने युतीचा करिष्मा; आमदार मनोज घोरपडेंची साथ...महिला खुला प्रवर्गातून नवा चेहरा द्यायचा ठरला तर तृप्ती पेटकर, शिल्पा पाटील, दीपाली कदम असे विविध पर्याय भाजपसमोर आहेत. ओबीसी खुला पडल्याने सविता मदने यांच्याऐवजी पती दादासाहेब मदने यांच्या नावाची चर्चा होते आहे. सुरेश बंडगर आणि सिंहासने यांना धोका आहे, तो इथेच. भाजपच्या नव्या चाचपणीनुसार पृथ्वीराजबाबा समर्थक अजय देशमुख, महेश कर्णी आदी नावांवर चर्चा आहे..गावभागातून ब्राह्मण पुरुष उमेदवार देता आला नाही, तर विश्रामबागला तो आग्रह होऊ शकतो. परिणामी ऋषिकेश जोग यांना ‘जॅकपॉट’ लागू शकतो. अनुसूचित जाती प्रवर्गातून भाजपकडे अनेक ताकदीचे चेहरे आहेत. त्यात माजी नगरसेविका उषा पवार, अप्सरा वायदंडे यांच्या नावाची चर्चा आहे. अलका ऐवळे यांच्या उमेदवारीवरही चर्चा आहे..गेल्यावेळी थोडक्यात फसगत झाल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी यावेळी भलतीच सावध झाली आहे. राष्ट्रवादीकडे माजी नगरसेवक युवराज गायकवाड यांच्यावर बरीच भिस्त असणार आहे. गजानन मिरजे, अभय मोरे, पूजा पाटील, आझम मुल्ला आदी आघाडीकडून इच्छुक आहेत..भाजपने उमेदवारी डावलल्यानंतर काही नाराज उमेदवारी गळाला लागतील का, अशीदेखील चाचपणी आघाडीकडून केली जात आहे. या प्रभागात काँग्रेस-राष्ट्रवादी ताकदीने लढत देऊ शकते, फक्त पॅनेल मजबूत करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जयंत पाटील आणि विशाल पाटील कशी रचना करतात, याकडे लक्ष असणार आहे..प्रभाग १९गव्हर्मेंट कॉलनी, वानलेसवाडी दक्षिण, एमएसईबी कॉलनी, एसटी कॉलनी मतदार संख्या ः पुरुष १०,९२७, महिला १०,९१६, इतर ३, एकूण २१,८४६आरक्षण ः अ - अनुसूचित महिला, ब - ओबीसी, क - सर्वसाधारण महिला, ड - सर्वसाधारण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.