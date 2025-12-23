पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : सांगलीच्या ‘हार्ट ऑफ सिटी’त भाजपचा नवा प्रयोग; जुने चेहरे धोक्यात, नव्यांना संधी

BJP Strategy to Introduce New Faces in Sangli Ward 19 : भाजपकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची चाचपणी; प्रभाग १९ मध्ये अंतर्गत स्पर्धा तीव्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून अनुभवी उमेदवारांवर भर; मागील फसगतीनंतर सावध पवित्रा. आरक्षण, गटबाजी आणि संभाव्य नाराजीमुळे प्रभाग १९ ची निवडणूक अधिकच रंगतदार
सांगली : विस्तारित सांगलीच्या केंद्रस्थानी असलेला आणि उच्चभ्रू वस्तीसह कष्टकऱ्यांची मोठी वसाहत असलेला प्रभाग १९ चा उल्लेख ‘हार्ट ऑफ सिटी’ म्हणून केला जातो. गेल्या निवडणुकीत चारही जागांवर विजय मिळवल्याने भाजपचा येथे आत्मविश्वास उंचावला आहे, मात्र यावेळी पक्षाकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

