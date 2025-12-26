Sangli Election : युती तुटली तर युद्ध अटळ! सांगली प्रभाग ८ मध्ये सत्तासंघर्ष रंगणार

सांगली : भाजप-राष्ट्रवादी युती फिस्कटण्याची चिन्हे दिसत असल्याने प्रभाग आठमधील इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. तेथे हुकमी उमेदवार मानले जाणारे विष्णू माने अजितदादांच्या राष्ट्रवादीतून लढणार आहेत. .राष्ट्रवादी स्वतंत्र किंवा काँग्रेससोबत आघाडीची चाचपणी करत आहे. त्यांच्यासमोर भाजपकडून संजय पाटील यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात असून, ते माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांचे पुतणे आहेत..Sangli Election : सांगलीच्या ‘हार्ट ऑफ सिटी’त भाजपचा नवा प्रयोग; जुने चेहरे धोक्यात, नव्यांना संधी.या प्रभागातील जातीय व राजकीय समीकरणांचा फायदा घेत मानेंना आणि पर्यायाने विरोधा पॅनेलला रोखण्यासाठी भाजपकडून व्यूहरचना केली जात आहे. गेल्यावेळी राजू कुंभार, कल्पना कोळेकर, सोनाली सागरे हे भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विष्णू माने असे चार नगरसेवक विजयी झाले होते. .क्रॉस वोटिंगचा मोठा खेळ या प्रभागात झाला होता. यावेळी महायुतीकडे प्रबळ उमेदवारी असतील, असे चित्र होते. मात्र, आता युतीच तुटणार असल्याने विरोधकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. विष्णू माने ‘सेफ गेम’साठी मतविभाजन टाळण्याचा पर्याय निवडतात का, हेही पहावे लागेल. .Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.ओबीसी प्रवर्गातील राजू कुंभार यांना खुल्या प्रवर्गातून उमेदवारी मिळणार नाही, असे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी ओबीसी महिला प्रवर्गातून मुलगी पूजा यांच्यासाठी आग्रह धरला आहे. आता त्यासाठी विद्यमान कल्पना कोळेकर यांना डावलले जाणार का, याकडे लक्ष असेल. .उज्वला सुतार, योगिता राठोड याही इच्छुक आहेत. महाआघाडी आघाडीत काँग्रेसकडून श्रीमती संगीता नगरकर यांचे नाव चर्चेत आहे. सर्वसाधारण महिला गटात भाजपची यादी भलीमोठी आहे. नेत्रा कुरळवकर, अर्चना काटकर, अर्चना पवार, सीमा पवार, प्रियांका देशमुख, रंजना बिसले, प्रतीक्षा पाटील, मीनाक्षी पाटील, स्नेहा खांडेकर, जनाताई वळकुंडे, अश्विनी तारळेकर यातून भाजप कुणाला निवडणार? संभाजी ब्रिगेडचे युवराज शिंदे यांच्या पत्नी नीता शिंदे यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडीतून संगीता जाधव, रेखा पाटील यांच्यासह काहींनी उमेदवारीची मागणी केली आहे. .सर्वसाधारणमध्ये खरी लढत रंगणार आहे. येथे माने विरुद्ध शिंदे विरुद्ध महाविकास आघाडीचे कोण, हे पहावे लागेल. काँग्रेसकडून रवी खराडे, ठाकरेंच्या शिवसेनेतून रूपेश मोकाशी, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षातून स्वप्नील औधकर, अजित दुधाळ यांनी मागणी केली आहे..भाजपात नितीन कुरळकर, विजय काटकर, विशाल पवार, सिद्धराम शिरकनले, गजानन बिसले, मकरंद कुलकर्णी, राजेंद्र कुंभार, सुशांत पाटील, प्रसाद वळकुंडे, किशोर चंदुरे, सुनील भोसले, मारुती पाटील अशी इच्छुकांची मोठी यादी आहे. .अनुसूचित जाती खुल्या प्रवर्गातून अशोक मासाळे, श्रीपाल आवळे, मनोज लांडगे, सतीश सर्वेदे, छाया सर्वेदे, महेश सागरे, सोनाली सागरे, प्रथमेश हेगडे, दीपक वायदंडे, कृष्णा खांडेकर, संदीप तांबे अशी भाजप इच्छुकांची नावे आहेत. .सागरे कुटुंबात पुन्हा संधी की, नवा चेहरा दिला जाणार, याकडे लक्ष असेल. महाविकास आघाडीतून काँग्रेसकडून सिद्धार्थ माने, राहुल कांबळे, राजन बागलकर, राष्ट्रवादीकडून विनायक सवदे, दिलीप मोहिते यांनी उमेदवारी मागितली आहे. पसिरस : वान्लेसवाडी, विजयनगर पूर्व-पश्चिम, सैनिकनगर, विकास कॉलनी, गंगानगर. .आरक्षण ः अ - अनुसूचित जाती, ब - ओबीसी महिला, क - सर्वसाधारण महिला, ड - सर्वसाधारण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.