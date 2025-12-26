पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : युती तुटली तर युद्ध अटळ! सांगली प्रभाग ८ मध्ये सत्तासंघर्ष रंगणार

BJP–NCP Alliance Rift Raises : भाजप-राष्ट्रवादी युती फिस्कटल्याने प्रभाग ८ मध्ये बहुकोनी लढतीची शक्यता वाढली. विष्णू माने यांचा ‘सेफ गेम’ आणि मतविभाजन टाळण्याची रणनीती ठरणार निर्णायक, आरक्षण, इच्छुकांची गर्दी आणि आघाड्यांचे गणित यामुळे गुंतागुंतीची निवडणूक
BJP–NCP Alliance Rift Raises

BJP–NCP Alliance Rift Raises

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : भाजप-राष्ट्रवादी युती फिस्कटण्याची चिन्हे दिसत असल्याने प्रभाग आठमधील इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. तेथे हुकमी उमेदवार मानले जाणारे विष्णू माने अजितदादांच्या राष्ट्रवादीतून लढणार आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
NCP
election
Paschim maharashtra
Ward
Mahayuti
India opposition alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com