Sangli Politics : तिकीट मिळालं तर पक्ष आपलाच! सांगली प्रभागात भाजप-काँग्रेस इच्छुकांचा संभ्रमाचा खेळ

sangli Ward Election Sees Political Uncertainty : भाजप आणि काँग्रेसमधील इच्छुकांची वाढती संख्या आणि तिकीट मिळवण्यासाठी सुरू असलेली धडपड, सावंत कुटुंबीयांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष; भाजपश्रेष्ठींच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : भाजप आणि काँग्रेसकडून गेल्यावेळी लढलेले बहुतेक सर्व उमेदवार वेगवेगळ्या पर्यायांच्या शोधात आहेत. त्यामुळे लढतीचे चित्र संभ्रमाचे आहे. पक्षाचे तिकीट मिळाले तर ठीक; अन्यथा विरोधी पक्षात जाऊ, असा एकूण सर्वांचा आविर्भाव आहे.

