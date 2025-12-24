Sangli Politics : तिकीट मिळालं तर पक्ष आपलाच! सांगली प्रभागात भाजप-काँग्रेस इच्छुकांचा संभ्रमाचा खेळ

सांगली : भाजप आणि काँग्रेसकडून गेल्यावेळी लढलेले बहुतेक सर्व उमेदवार वेगवेगळ्या पर्यायांच्या शोधात आहेत. त्यामुळे लढतीचे चित्र संभ्रमाचे आहे. पक्षाचे तिकीट मिळाले तर ठीक; अन्यथा विरोधी पक्षात जाऊ, असा एकूण सर्वांचा आविर्भाव आहे. .प्रमुख काँग्रेस आणि भाजप दोन्हीकडे हे गोंधळाचे वातावरण आहे. बहुतेकांना नेत्यांनी दिलेल्या शब्दांवर विश्वास नाही. तिकीट मिळाले की त्यांचा पक्ष ठरेल. या प्रभागातून गेल्यावेळी अभिजित भोसले काँग्रेसचे उमेदवार होते. उर्वरित तीन ठिकाणी भाजपने बाजी मारली होती. यंदा भाजपकडे दीड डझनांवर इच्छुक आहेत. दलित, मुस्लिमांसह बहुपेडी प्रभागाचे स्वरूप आहे..Premium|Maharashtra Dynasty Politics : महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांत घराणेशाहीचे सावट, नव्या नेतृत्वाला संधीचा अभाव.शामरावनगरसारखा समस्यांचे आगर असलेला भाग या प्रभागात येतो, तरीही इथे नेतृत्व करण्यासाठी अनेकांनी कंबर कसली आहे. प्रत्येक जण आपले अस्तित्व दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत इथल्या उमेदवाराने पक्ष‘द्रोह’ केल्याने इथे यावेळी श्रेष्ठींना निष्ठावंत (?) शोधण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते. .भाजपने जातीय ‘व्होट बँके’ला चुचकारत सर्वांना दरवाजे खुले केले आहेत. ते पक्षात आले की निष्ठावंत होतील. मुलाखतीवेळेचे चित्र पाहता हा शोध शेवटपर्यंत चालेल. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही भाजपकडे उमेदवारी मागत पक्षाला धक्का दिला आहे..Jalgaon Politics : जळगाव प्रभाग ५ चा राजकीय भूकंप! तिन्ही माजी महापौरांचा बालेकिल्ला खिळखिळा; भाजपत नितीन लढ्ढांचा प्रवेश.यावेळी भाजपकडून शैलेश पवार, माजी नगरसेवक राजू गवळी, रोहित जगदाळे, अमर पडळकर, प्रमोद ऊर्फ राजू नलवडे, शहाजी भोसले यांनी सर्वसाधारण गटातून; तर मीनाक्षी भोसले, निशा राजमाने यांनी सर्वसाधारण महिला गटातून उमेदवारीसाठी दावेदारी केली आहे. ऐनवेळी माजी सभापती स्नेहल सावंत यांचाही विचार होऊ शकतो. .नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला गटातून वैशाली पडळकर, वैशाली गवळी, बिस्मिल्लाह शेख, कल्पना शेळके यांनी मुलाखती दिल्या आहेत. माजी नगरसेवक महेंद्र सावंत, चंदन सनदी, गाथा काळे, अभिमन्यू भोसले, प्रतीक राजमाने, मनीषा सातपुते यांनी अनुसूचित जाती गटातून भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) मधून माजी नगरसेवक अभिजित भोसले, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला गटातून नसीमा नाईक, आयेशा शेख, ज्योती काळेल यांनी, तर सर्वसाधारण महिला गटातून काँग्रेसकडून प्रियांका संदीप दळवी यांनी, तर अनुसूचित जाती गटातून भरत चौगुले, अर्जुन कांबळे, गणेश माळगे, संतोष पोखर्णीकर, नितीन कांबळे यांनी निवडणूक लढायची इच्छा व्यक्त केली आहे. सावंत सांगा कुणाचे..?.माजी नगरसेवक विश्वनाथ उर्फ दाद्या सावंत कुटुंबीयांचा प्रभाव क्षेत्र या प्रभागात येते. सचिन सावंत, महेंद्र व स्नेहल सावंत अशी माजी नगरसेवक इथले. त्यांनी राष्ट्रवादी, भाजपकडून उमेदवारी मिळवली आहे. त्यांनी भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे. आता भाजपश्रेष्ठींची भूमिका लवकरच स्पष्ट होईल..मतदार संख्या ः पुरुष- १०,३५६, महिला - १०,३७७, इतर -२, एकूण ः २०,७३५.परिसर ः शामरावनगर, कोल्हापूर रस्ता, हनुमाननगर, विठ्ठलनगर, जिनेश्वर कॉलनी..आरक्षण ः अ-अनुसूचित जाती, ब- ओबीसी महिला, क- सर्वसाधारण महिला, ड- सर्वसाधारण. सावंत सांगा कुणाचे..?.माजी नगरसेवक विश्वनाथ उर्फ दाद्या सावंत कुटुंबीयांचा प्रभाव क्षेत्र या प्रभागात येते. सचिन सावंत, महेंद्र व स्नेहल सावंत अशी माजी नगरसेवक इथले. त्यांनी राष्ट्रवादी, भाजपकडून उमेदवारी मिळवली आहे. त्यांनी भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे. आता भाजपश्रेष्ठींची भूमिका लवकरच स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.