'भाजपच्या सभेत वाजवणार वाचाळवीरांच्या १३३ क्लिपा, तुम्ही सॉरी म्हणणार असाल तर..'; चंद्रकांत पाटलांचा 'राष्ट्रवादी'ला थेट इशारा

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीतील इशारा सभा ठरल्याप्रमाणे होईल, असे स्पष्ट केले.भाजपच्या सभेत राष्ट्रवादी नेत्यांच्या क्लिप्स दाखवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.फडणवीसांबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने आले आहेत..सांगली : इशारा सभेवर ठाम आहोत. ती ठरलेल्या वेळी, ठरलेल्या ठिकाणी होईलच. त्या सभेत तुमच्या वाचाळवीर काय बोलले, त्याच्या क्लिप दाखवणार आहोत, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला येथे दिला..भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ सांगली राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून संस्कृती बचाव सभा झाली. सभेत काही वक्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याबाबत असभ्य भाषेत वक्तव्य केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपतर्फे एक ऑक्टोबर रोजी सांगलीत इशारा सभेचे आयोजन केले आहे..पालकमंत्री पाटील यांनी आज सांगलीत पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ''एक ऑक्टोबरला इशारा सभा होणारच आहे. परंतु निसर्गाने रौद्ररूप धारण केले आहे. याचा विचार करता सर्व नेत्यांशी चर्चा करू आणि सभेचे स्वरूप बदलू. पण, ठरलेल्या वेळी ठरलेल्या ठिकाणी सभा होणार.''.'आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली'; मराठा आरक्षणावर शाहू महाराजांचं परखड मत, सरकारला उद्देशून काय म्हणाले?.ते म्हणाले, ''कोणी आवाहन केले म्हणून मला फरक पडत नाही. तुम्ही सॉरी म्हणणार असाल, तर आम्हालाही प्रकरण वाढवायचं नाही. पण तुम्ही केलेल्या भाषेला जर उत्तर दिले नाही तर वर्तुळ पूर्ण होत नाही. त्यामुळे सभा होणारच. या सभेत अशी एक गोष्ट करणार आहोत की गोपीचंदने काय केले, तो विषयच संपून जाईल.''.'गोपीचंदही ताकदवान'राष्ट्र्वादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सभेत 'आमदार पडळकर यांना उचलून नेऊ,' अशी भाषा वापरण्यात आली. त्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, ''बोलता कशाला? हिम्मत असेल तर करून दाखवायचंना. गोपीचंद पडळकर म्हणजे काही कमी ताकदवाला नाही किंवा आम्ही ताकदवान नाही, असं नाही. ही भाषा वापरणं चुकीचे आहे. पूरस्थिती पाहता आम्ही इशारा सभा ऑनलाइन घेणार आहोत.''.ते म्हणाले, ''संस्कृती बचाव सभेत अनेकांनी मोठे भाषण केले. काहीजण वाटेल ते बोलले. त्या सभेतील वाचाळवीरांच्या भाषणाच्या, तसेच त्या पूर्वीच्याही वाचाळवीरांच्या भाषणाच्या १३३ क्लिप आहेत. त्या आम्ही इशारा सभेत दाखवणार आहोत.''.PM Modi Mann Ki Baat : पंतप्रधान मोदींनी 'खादी' खरेदीसाठी कोणता दिवस सुचवला? 'मन की बात'मध्ये कोणत्या सणाचा केला उल्लेख?.'सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी'''महायुतीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडलं. पाठीशी उभे राहिले नाही, असे देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने केले नाही. २०१९ च्या महापुरावेळेला सर्वतोपरी मदत केली. काहीच गरज शिल्लक ठेवली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस हे केंद्र सरकारशी बोलून सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे कोणाच्या हातात नसलेलं संकट आहे. शेतकऱ्यांना समाधान होईल, अशी मदत सरकार करेल,'' अशी ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली..'जिल्हा बँकेची चौकशी गतिमान करू'जिल्हा बँकेच्या चौकशीबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ''जिल्हा बँकेची चौकशी लागली. तिला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ती उठली. चौकशी सुरू झाली आहे. ती गतिमान कशी होईल, यातून दोषी कसे समोर येतील, त्यांच्यावर कारवाई कशी होईल, हा भाग आहे, तो पूर्ण करतो. त्यामध्ये शिवसेनेवाले होते, भाजपवाले होते, असे दिलीप पाटील म्हणाले. त्यात मी जरी दोषी असलो तर मलाही जेलमध्ये टाका.''.FAQsप्रश्न 1: सांगलीत इशारा सभा कधी होणार आहे?उत्तर: एक ऑक्टोबर रोजी इशारा सभा होणार आहे.प्रश्न 2: भाजपने इशारा सभेत काय दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे?उत्तर: राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांच्या क्लिप्स दाखवणार आहेत.प्रश्न 3: या सभेची पार्श्वभूमी काय आहे?उत्तर: संस्कृती बचाव सभेत फडणवीसांवर केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ ही सभा आयोजित करण्यात आली आहे.