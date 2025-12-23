Maharashtra Municipal Elections : नगरपालिका निवडणुकांत सांगलीच्या कन्यांचा दबदबा; दोन डॉक्टर लेकींना मिळाला नगराध्यक्षपदाचा मान!

सांगली : राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांची (Maharashtra Municipal Elections) रणधुमाळी निकालानंतर संपली. संपन्न राजकीय वारसा लाभलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या दोघी नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे दोघीही वैद्यकीय पेशातील व सुसंस्कृत घराण्यातील आहेत. .अहिल्यानगर जिल्ह्यात संगमनेर नगरपरिषदेवर सांगली जिल्ह्याच्या कन्या डॉ. मैथिली सत्यजित तांबे (Dr. Maithili Satyajeet Tambe), तांबे-थोरात यांच्या संगमनेर सेवा समितीतून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या, तर पंढरपूरच्या नगराध्यक्षपदी आटपाडीच्या डॉ. प्रणिता भालके (Dr. Pranita Bhalke) या निवडल्या गेल्या..विधान परिषदेचे आमदार डॉ. सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी डॉ. मैथिली तांबे या खानापूर तालुक्यातील पारे येथील ज्येष्ठ नेते दिवंगत प्रतापशेठ साळुंखे, भीमराव साळुंखे यांची ती नात, तर संदीप यांची ती कन्या. गलाई व्यवसायाच्या निमित्ताने चेन्नईत स्थायिक असलेल्या साळुंखे परिवाराचा राजकीय गोतावळा सर्वदूर आहे. चेन्नईत मैथिली यांचे बालपण गेले असले, तरी पारे गावाशी त्यांनी स्नेहबंध जपला आहे..Satej Patil : 'दोरी तुटली, आता बांध ही स्वतंत्र झाले'; हसन मुश्रीफ यांच्या 'त्या' वक्तव्यावर काय म्हणाले सतेज पाटील?.यात्रा किंवा महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी त्यांचे येणे-जाणे असते. बंगळूर येथे त्यांचे शिक्षण झाले. दंतचिकित्सक म्हणून पदवी घेतल्यानंतर त्यांचा विवाह संगमनेरचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचे भाचे डॉ. सत्यजित तांबे यांच्याशी झाला. राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या घराण्यात त्यांच्या सासूबाई दुर्गा तांबे यांनी दीर्घकाळ संगमनेरचे नगराध्यक्षपद भूषवले आहे, तर सासरे डॉ. सुधीर तांबे यांनीही पदवीधर मतदारसंघातून आमदारकी मिळवली होती. मातब्बर राजकीय घराण्यात स्नुषा असलेल्या डॉ. मैथिली यांनी संगमनेर नगरपरिषदेची निवडणूक जिंकत इतिहास निर्माण केला..तब्बल १६ हजार ६४४ मतांनी विजय मिळवत निवडणूक एकतर्फी जिंकली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक फरकाने विजयी होण्याचा मान मिळवला आहे. केवळ नगराध्यक्षपदच नाही, तर ३० पैकी २७ जागांवर समितीचे उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाले. आमदार डॉ. सत्यजित तांबे व डॉ. मैथिली यांच्या नेतृत्वाखाली ‘संगमनेर सेवा समिती’च्या उमेदवारांनी विरोधकांचा सुपडासाफ केला आहे. संगमनेर विधानसभा मतदारसंघात माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा पराभव करणारे शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांच्या भावजयीचा पराभव करत विधानसभा पराभवाचे उट्टे काढले..आटपाडीचे नेते भारत पाटील यांची पुतणी डॉ. प्रणिता भालके यांनीही पंढरपूरच्या नगराध्यक्ष निवडणुकीत तब्बल ११ हजार १३८ मताधिक्याने दिमाखदार विजय मिळवला. आटपाडीतील प्रतिष्ठित घराणे म्हणून माजी सरपंच दिवंगत रामभाऊ पाटील, भारत पाटील यांची ओळख. त्यांचे बंधू पोपट पाटील यांच्या प्रणिता या कन्या. त्यांचा विवाह सरकोली (ता. पंढरपूर) येथील तत्कालीन आमदार दिवंगत भारत भालके यांचे चिरंजीव भगीरथ भालके यांच्याशी झाला..Supreme Court : निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर नसलेल्या शिक्षकांना 'टीईटी' बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य सरकारची काय भूमिका?.भारत भालके यांनी आमदारकीची हॅट्ट्रिक केली होती. प्रणिता यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीकडून लढताना तुल्यबळ उमेदवाराला पराभूत करत विधानसभा निवडणुकीत पती भगीरथ यांच्या झालेल्या पराभवाचे उट्टे काढले. उच्चशिक्षित असलेल्या भालके यांच्या आघाडीचे ११ उमेदवार नगरपालिकेत निवडून गेले आहेत..आटपाडीत प्रणिता यांच्या वडिलांसह बंधू पराभूतपंढरपूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत तत्कालीन आमदार भारत भालके यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीची स्थापना करून १४ वर्षांपूर्वी सत्ता हस्तगत केली होती. आता तोच प्रयोग यंदा आटपाडीतही झाला. पंढरपुरात डॉ. प्रणिता भालके नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. मात्र आटपाडीत त्यांचे वडील पोपट पाटील हे प्रभागात पराभूत झाले, तर बंधू सौरभ पाटील यांनी नगराध्यक्षपदासाठी दिलेली झुंज व्यर्थ ठरली. तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीला एका जागेवर समाधान मानावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.