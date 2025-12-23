पश्चिम महाराष्ट्र

Maharashtra Municipal Elections : नगरपालिका निवडणुकांत सांगलीच्या कन्यांचा दबदबा; दोन डॉक्टर लेकींना मिळाला नगराध्यक्षपदाचा मान!

Sangli District’s Political Legacy in Municipal Elections : नगरपालिका निवडणुकांनंतर सांगली जिल्ह्याच्या दोन डॉक्टर कन्यांनी नगराध्यक्षपद पटकावत महिलांच्या नेतृत्वाची ताकद महाराष्ट्रासमोर आणली.
अजित कुलकर्णी
सांगली : राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांची (Maharashtra Municipal Elections) रणधुमाळी निकालानंतर संपली. संपन्न राजकीय वारसा लाभलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या दोघी नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे दोघीही वैद्यकीय पेशातील व सुसंस्कृत घराण्यातील आहेत.

