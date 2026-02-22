पश्चिम महाराष्ट्र

Youth Dies During Police Bharti : पोलिस होऊन येतो म्हणून सांगून गेला अन् मृतदेह दारात आला, सांगलीच्या तरुणाचा भरती दरम्यान मृत्यू

Police Physical Test Death Case : “पोलिस होऊन येतो” असे सांगून घरातून गेलेल्या सांगलीतील तरुणाचा पोलिस भरतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Sangli Youth Dies During Police Recruitment

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Police Recruitment News : छत्रपती संभाजीनगर येथे आज सकाळी ८.१५ वाजण्याच्या सुमारास पोलिस भरतीसाठी १ हजार ६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीदरम्यान मोराळे (ता. पलूस) येथील तरुण संग्राम धोंडिराम शिंदे (वय २३) याचा चक्कर येऊन मृत्यू झाला. खाकी वर्दीचे स्वप्न उराशी बाळगून पोलिस भरतीसाठी गेलेल्या संग्राम शिंदे याचा धावताना मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. संग्राम याच्या दुर्दैवी मृत्यूने मोराळे व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

