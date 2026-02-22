Youth Dies During Police Bharti : पोलिस होऊन येतो म्हणून सांगून गेला अन् मृतदेह दारात आला, सांगलीच्या तरुणाचा भरती दरम्यान मृत्यू

Maharashtra Police Recruitment News : छत्रपती संभाजीनगर येथे आज सकाळी ८.१५ वाजण्याच्या सुमारास पोलिस भरतीसाठी १ हजार ६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीदरम्यान मोराळे (ता. पलूस) येथील तरुण संग्राम धोंडिराम शिंदे (वय २३) याचा चक्कर येऊन मृत्यू झाला. खाकी वर्दीचे स्वप्न उराशी बाळगून पोलिस भरतीसाठी गेलेल्या संग्राम शिंदे याचा धावताना मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. संग्राम याच्या दुर्दैवी मृत्यूने मोराळे व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..छत्रपती संभाजीनगर येथे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत आज सकाळी लोहमार्ग पोलिस भरतीसाठी परीक्षा सुरू होती. यामध्ये संग्राम शिंदे हा १ हजार ६०० मीटर अंतराची धावण्याची चाचणी देत होता. धावताना तो चक्कर येऊन मैदानावर कोसळला. उपस्थित पोलिस कर्मचारी व वैद्यकीय पथकाने प्राथमिक उपचार करून, छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच संग्राम याचा मृत्यू झाला..Pune Traffic Update : पोलिस भरतीमुळे पाषाण रस्त्यावर वाहतूक बदल, पहाटे चार ते सायंकाळी सहा अंतर्गत रस्ते बंद; १७ फेब्रुवारीपर्यंत अंमलबजावणी.संग्रामच्या मृत्यूची बातमी आज सकाळी १० वाजता मोराळे या त्याच्या गावी कुटुंबीयांना समजली. नातेवाईक तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथे गेले. दरम्यान, संग्राम शिंदे सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील तरुण होता..शालेय शिक्षणानंतर कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी तो नोकरीच्या शोधात होता. त्यासाठी त्याने पोलिस भरती होण्याचे ठरवले व त्यासाठी त्याने सरावही केला. भरतीसाठी धावण्याची चाचणी सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या आकस्मित मृत्यूने आई, वडील, बहीण, भाऊ व नातेवाईक यांना मोठा धक्का बसला आहे. मोराळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.