Chandrakan Patil : भाजप 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत ; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील : प्रत्येक गटालाच अध्यक्षपद हवय

सांगली : जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेबाबत भाजप वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. जिल्हा परिषदेत प्रत्येक पक्षाला गटाला आपला अध्यक्ष व्हावा असे वाटते ते साहजिक आहे. त्यामुळे सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत असे प्रतिपादन भाजपचे जेष्ठ नेते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. .पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सांगलीत माध्यमांशी संवाद साधला. जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊन तीन आठवड्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र अद्याप सत्ता कोणाची येणार याबाबत स्पष्टता नाही..Sangli ZP : पर्यावरण संवर्धनात सांगलीची हॅट्ट्रिक; 'माझी वसुंधरा'त सलग तिसऱ्यांदा राज्यात प्रथम.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार काँग्रेस आणि शिवसेना उभाठा यातील पक्षांचे 30 सदस्य असून त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी एका सदस्याची गरज आहे. तर भाजप शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांचे 31 सदस्य असले तरी हे तिन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले असल्याने जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट वरिष्ठांच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे भाजपच्या हालचालीकडे सर्वांचे लक्ष आहे..याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्रत्येक पक्षाला गटाला आपला अध्यक्ष व्हावा, आपला पदाधिकारी व्हावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे. भाजप वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्या आम्ही पाहत आहोत असे त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा परिषद सत्ता स्थापनेबाबत आज कोणती बैठक झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Sangli ZP : राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प.) च्या वर्चस्वाची सुरुवात; महाडिक गटाला धक्का, 'स्थानिक'च्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी.राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सहा सदस्य असून त्यांची भूमिका सत्ता स्थापनेत महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र त्यांनी जो पक्ष आपल्याला पहिल्यांदा सव्वा वर्ष अध्यक्षपद देईल त्याच्यासोबत जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव कोण मान्य करणार याकडे लक्ष लागले आहे..दरम्यान काँग्रेसचे नेते आमदार विश्वजीत कदम यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, जिल्हा परिषदेबाबत राज्यातील सत्ताधारी पक्ष लोकांमध्ये भ्रम पसरवत आहेत. ते रडीचा डाव खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षातील नाराज गट आणि सदस्य आमच्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष आमचाच होईल आणि हाच सांगली पॅटर्न असेल, असेही ते म्हणाले.