Chandrakan Patil : भाजप 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत ; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील : प्रत्येक गटालाच अध्यक्षपद हवय

Sangli ZP : सांगली जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. भाजप ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक गटालाच अध्यक्षपद हवे असल्याने राजकीय पेच अधिकच वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेबाबत भाजप वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. जिल्हा परिषदेत प्रत्येक पक्षाला गटाला आपला अध्यक्ष व्हावा असे वाटते ते साहजिक आहे. त्यामुळे सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत असे प्रतिपादन भाजपचे जेष्ठ नेते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

