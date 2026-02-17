Sangli ZP Mahayuti : 'झेडपी'त सव्वा वर्षांचे चार अध्यक्ष करू, चंद्रकांतदादांची भूमिका; शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिला प्रस्ताव

सांगली : केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीतील पक्षांची जिल्हा परिषदेवर सत्ता आली आहे. युतीतील पक्षांचे मिळून ३१ सदस्य विजयी झाले आहेत. आता युतीत पहिला अध्यक्ष कुणाचा करायचा, हा आमच्या चर्चेतील विषय आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्ष पहिल्यांदा संधी मागत आहेत. भाजपने त्यांना पाच वर्षांत चार अध्यक्ष करू (Sangli Zilla Parishad Election), भाजपचे सर्वाधिक १८ सदस्य असल्याने पहिल्यांदा आम्हाला संधी मिळावी, अशी भूमिका मांडली आहे. लवकर निर्णय होईल, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला..जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी श्री. पाटील (Chandrakant Patil) यांनी पुढाकार घेतला असून, आज माजी खासदार संजय पाटील, आमदार सुहास बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांच्याशी त्यांनी मिरज गेस्ट हाऊस येथे चर्चा केली. सुमारे तासभर चाललेल्या चर्चेत चंद्रकांत पाटील यांनी सत्ता स्थापनेचा फॉर्म्युला कसा असेल, याबाबत भाजपचा प्रस्ताव सादर मांडला..सव्वा-सव्वा वर्षाचे चार अध्यक्ष करूया, पहिल्यांदा भाजपला संधी द्यावी, असे मत मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. पाटील म्हणाले, ‘अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर झालेली ही निवडणूक आहे. त्यामुळे अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून पहिल्यांदा अध्यक्षपदाची संधी राष्ट्रवादीला द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. शिवसेना हा युतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असल्याने तेही अध्यक्षपदासाठी आग्रही आहेत. आम्ही भाजपची संख्या सर्वाधिक असल्याने पहिल्यांदा संधी मागत आहोत. युतीची सत्ता येईल, हा आमचा प्रयत्न आहे आणि त्या दिशेने चर्चा सुरू आहेत. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मॅग्नेट आहेत, त्यांच्याकडे सारे खेचले जातात. काहीही अडचण येणार नाही.’.Priyank Kharge : 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा दैत्यासारखा, भाजप त्या दैत्याची सावली'; काँग्रेस अध्यक्षांच्या मुलाची जहरी टीका.राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना ‘व्हीप’ लावला जाईलराष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे सहा सदस्य विजयी झाले आहेत. ते सर्वजण युतीसोबत जाण्यास तयार असल्याचे संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे का, या प्रश्नावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘संजयकाकांनी आम्हाला तसे सांगितले आहे, शिवाय व्हीप आहेच. त्यामुळे कुणी वेगळा विचार करू शकत नाही. राष्ट्रवादीचे सदस्य चिन्हावर निवडून आले आहेत, हे विसरून चालणार नाही.’.बाबरांचा पडळकरांना विरोधआमदार सुहास बाबर यांनी आजच्या बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या खानापूर-आटपाडी मतदारसंघातील भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. अशा पद्धतीने राजकारण होत असल्याने त्यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी होण्याचा आग्रह का धरता, असा सवालच त्यांनी केला. त्यातूनही काही निर्णय घ्यायचा असेल तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारल्याशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका बाबर यांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.