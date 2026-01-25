पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP Election : सांगलीत झेडपीचे वातावरण तापलं उमेदवाराच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला, गाडी जाळली; पहाटे ३ वाजता जयंत पाटील घटनास्थळी

ZP election tension Sangli : सांगलीत जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंसाचाराची घटना घडली असून उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला झाला, तर वाहन पेटवण्यात आले. जयंत पाटील यांनी पहाटे घटनास्थळी भेट दिली.
Sangli Zilla Parishad election violence : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत येलूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात बहादूरवाडी (ता. वाळवा) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या अधिकृत उमेदवार देविका घोरपडे यांचे पती आणि बहादूरवाडीचे माजी उपसरपंच भोजराज प्रदीपसिंह घोरपडे (वय ३८) यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. आष्टा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

