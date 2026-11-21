सांगली : जिल्हा परिषदेच्या सहा स्वीकृत सदस्य पदांसाठी आज अंतिम मुदतीअखेर सहा जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. विठ्ठल साळुंखे (काँग्रेस), हर्षवर्धन देशमुख (अजित पवार गट), धनश्री लाड (भाजप), विद्या मोटे (शिवसेना), संतोष घनवट आणि सतीश पवार (राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष) यांनी आपले अर्ज आज प्रशासनाकडे दाखल (Sangli ZP six nominated members list) केले. हे अर्ज जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडे देण्यात येणार असून, महिनाअखेरीस किंवा ३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे..यंदा प्रथमच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी आज अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. शासनाने जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्यांना स्वीकृत म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेत ६१ सदस्य संख्या असून, १० टक्क्यांप्रमाणे सहा स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ६७ पर्यंत जाणार आहे..शरद पवार गटाला दोन जागाजिल्हा परिषदेतील प्रत्येक पक्षाच्या सदस्य संख्येनुसार त्यांचे स्वीकृत सदस्य निश्चित केले जाणार आहेत. त्याप्रमाणे सर्वाधिक १८ सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वाट्याला दोन सदस्य आले आहेत, तर काँग्रेस, भाजप, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे..पराभूतांनाही संधीस्वीकृत सदस्यपदी संधी मिळालेल्यांमध्ये काँग्रेसचे विठ्ठल साळुंखे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे हर्षवर्धन देशमुख हे दोन नवीन चेहरे आहेत, तर भाजप नेते शरद लाड यांच्या पत्नी धनश्री लाड, शिवसेनेच्या विद्या मोटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे सतीश पवार यांना फेब्रुवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. संतोष घनवट यांच्या पत्नी ऊर्मिला यांनाही पराभव पत्करावा लागला होता. या चौघांना ‘स्वीकृत’च्या माध्यमातून संधी देऊन राजकीय बळ देण्याचे काम सर्व पक्षीय नेत्यांनी केले आहे..स्वीकृत सदस्य पदासाठी अर्ज केलेलेभाजप : धनश्री लाड (कुंडल, ता. पलूस)काँग्रेस : विठ्ठल साळुंखे (पारे, ता. खानापूर)राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष : संतोष घनवट (बागणी, ता. वाळवा)राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष : सतीश पवार (मणेराजुरी, ता. तासगाव)शिवसेना एकनाथ शिंदे गट : विद्या मोटे (विभूतवाडी, ता. आटपाडी)राष्ट्रवादी अजित पवार गट : हर्षवर्धन देशमुख (खरसुंडी, ता. आटपाडी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.