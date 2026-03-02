Sangli ZP: सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड १८ मार्चला; सत्ता स्थापनेचा पेच कायम : राजकीय हालचाली गतिमान

सांगली : सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवड १८ मार्च रोजी होणार आहे. याबाबतचे आदेश आज जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी काढले. अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीसाठी होणाऱ्या विशेष सभेचे अध्यासी अधिकारी म्हणून मिरजेचे प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आता राजकीय हालचाली गतिमान होणार आहेत. सत्ता स्थापनेचा पेच येत्या काही दिवसात सुटेल अशी चिन्हे आहेत. सांगली जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील दहा पंचायत समितीच्या निवडणुका ९ फेब्रुवारी रोजी पार पडल्या.राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चुरस! मविआसाठी मार्ग खडतर; क्रॉस-व्होटिंगची धास्ती अन्..., पडद्यामागचं राजकीय गणित काय? .परंतु पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवड कधी होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. ६१ सदस्यांच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने सर्वाधिक १८ जागा जिंकल्या आहेत. .तर त्या खालोखाल भारतीय जनता पक्षाने १६ जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने ११ जागा तर शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाने सात जागा जिंकून आपलीही ताकद दाखवून दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने सहा जागा जिंकून सत्ता स्थापनेच्या चाव्या आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत..Chandrakan Patil : भाजप 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत ; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील : प्रत्येक गटालाच अध्यक्षपद हवय.याशिवाय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, जनसुराज्य शक्ती आणि रयत क्रांती या तीन पक्षांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. भाजपसोबत जनसुराज्य शक्ती आणि रयत क्रांती पक्ष होते. या तीन पक्षांचे एकूण सदस्य १८ होतात. .त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्षाची गरज आहे. मात्र हे पक्ष निवडणुकीत स्वतंत्र लढले आहेत शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने सव्वा वर्ष अध्यक्षपद आपल्याला जो पक्ष देईल त्यांच्यासोबत जाण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यांचे अट कोण मान्य करणार याकडे सध्या लक्ष आहे..शिवाय एकनाथ शिंदे शिवसेना गटाने भाजपसोबत जाण्याबाबतचा निर्णय राज्याच्या नेत्यांवर सोपवला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई हे कोणता निर्णय घेतात यावर शिवसेनेची भूमिका ठरणार आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट पहिल्यांदा अध्यक्षपदासाठी आग्रही असला तरी त्यांचे राज्याचे नेते सुनील तटकरे, अध्यक्ष सुनेत्रा पवार हे काय निर्णय घेणार याकडेही लक्ष आहे..या सगळ्या राजकीय साठमारीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपची भूमिका वेट अँड वॉच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एकूणच जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेचा पेच अद्याप कायम असताना आता अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. बुधवार १८ मार्च रोजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीसाठी विशेष सभा घेण्यात येणार आहे. .सकाळी ११ ते १२ या वेळेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठी सदस्यांचे अर्ज दाखल करण्यात आहेत. दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत अर्जांची छाननी होणार असून एक वाजेपर्यंत अर्ज माघार घेण्याची मुदत आहे. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता विशेष सभा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.