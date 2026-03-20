 ZP School : पाडव्याच्या मुहुर्तावर झेडपी शाळांत ११ हजारांहून अधिक प्रवेश; यंदा प्रवेशात ६.६ टक्के वाढ; प्रवेश प्रक्रिया आठ दिवस

1. सांगली जिल्ह्यात गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ११,१४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. 2. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ६.६ टक्के वाढ झाली आहे.3. प्रवेश प्रक्रिया पुढील आठ दिवस सुरू राहणार आहे.4. पालकांनी या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.5. खानापूर तालुका ७५.२५ टक्के प्रवेशासह अव्वल ठरला आहे..सांगली : गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये यंदा तब्बल ११ हजार १४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून, गत वर्षीच्या तुलनेत ६.६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिली. प्रवेश प्रक्रिया पुढील आठ दिवस सुरू राहणार असून, पालकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले..पटनोंदणी अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी मिरज तालुक्यातील कसबेडिग्रज येथील शाळेला भेट दिली. शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांनी पलूस तालुक्यातील आमणापूर येथे विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले. .पनवेलमध्ये आरटीईसाठी २,६३१ जागा.गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर मुलांना शाळेत दाखल करण्याची परंपरा कायम ठेवत यंदाही पालकांनी मोठ्या उत्साहात सहभाग नोंदवला. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे फेटे बांधून, गुलाबपुष्प देऊन वाजत-गाजत स्वागत करण्यात आले..काही ठिकाणी नव्याने निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्यही उपस्थित होते. त्यामुळे दिवसभर शाळांमध्ये उत्सवी वातावरण पाहायला मिळाले. जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत १८ हजार २८९ विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र असून, त्यापैकी आज पाडव्यादिवशीच मोठा प्रतिसाद मिळाला. .खानापूर तालुका ७५.२५ टक्के प्रवेशासह अव्वल, तर वाळवा तालुका ४५.८२ टक्के प्रवेश झाले. गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये 'मॉडेल स्कूल' संकल्पना राबवून भौतिक सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळांचे रूप पालटले असून पालकांचा विश्वासही वाढला आहे. याचाच परिणाम म्हणून यंदा प्रवेशात वाढ झाली आहे..B.Ed Admission: बी.एड. प्रवेशाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद! ९२ टक्क्यांहून अधिक प्रवेश; यंदाही विद्यार्थिनी आघाडीवर.जत = २३३३वाळवा = १५५९क. महांकाळ = ७८८मिरज = १८५०शिराळा = ५७०पलूस = ४५८कडेगाव = ७७५विटा = ५९०तासगाव = १३१३आटपाडी = ८०७एकूण = ११,१४४.