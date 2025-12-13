पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Drug Menace : सकाळी शाळा, संध्याकाळी नशेचा अड्डा; सांगलीवाडीतील महापालिका शाळेची भयावह अवस्था

Drug Addicts Take Over Municipal School : पालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे नशेखोरी वाढली; इमारतीचा सकारात्मक वापर केल्यास समस्या आटोक्यात येण्याची शक्यता
Drug Addicts Take Over Municipal School

Drug Addicts Take Over Municipal School

sakal

शैलेश पेटकर-सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : शहरालगत असणाऱ्या सांगलीवाडीतील महापालिकेच्या शाळेत सकाळी विद्यार्थी, सायंकाळी नशेखोर अशी स्थिती आहे. सायंकाळनंतर मद्यपींसह नशेखोरांचा धिंगाणा सुरू असतो. भिंती फोडल्या तरी ढिम्म पालिकेला जाग आलेली नाही.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
school
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Drug

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com