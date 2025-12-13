Sangli Drug Menace : सकाळी शाळा, संध्याकाळी नशेचा अड्डा; सांगलीवाडीतील महापालिका शाळेची भयावह अवस्था

सांगली : शहरालगत असणाऱ्या सांगलीवाडीतील महापालिकेच्या शाळेत सकाळी विद्यार्थी, सायंकाळी नशेखोर अशी स्थिती आहे. सायंकाळनंतर मद्यपींसह नशेखोरांचा धिंगाणा सुरू असतो. भिंती फोडल्या तरी ढिम्म पालिकेला जाग आलेली नाही. .दुसऱ्या बाजूला पोलिसांना गस्तीसाठी वेळ मिळेना, अशी स्थिती आहे. नशेखोर बिनधास्त आहेत. नदीजवळ असणाऱ्या चिंचबागेत तर एक ट्रॉली भरून बाटल्या सापडतील अशी स्थिती आहे. कबड्डीचे अनेक खेळाडू, बोटिंग खेळाडू व क्लबमुळे सांगलीवाडीचा लौकिक आहे. .Sangli News : कचरा वाहने, आपत्कालीन सेवा व पाणी टँकर्सवर रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, प्रशासनाला मिळेल त्वरित माहिती.पण, याला डाग लावण्याचे काम नशेखोर करीत आहेत. डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयापासून दक्षिणेला एक रस्ता जातो. त्या रस्त्याने शेवटी पोहोचल्यानंतर एक सभागृह दिसते. माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्या नावाने सभागृह आहे. त्याच्या मागील बाजूला महापालिकेची शाळा क्रमांक ९ आहे. .दोन मजली असणाऱ्या या इमरतीत दुसऱ्या मजल्यावर सकाळी शाळा भरते. त्याठिकाणी आत गेल्यानंतर बाटल्यांचा आणि काचांचा खच दिसून आला. त्याच काचा त्या लहान मुलांच्या पायत घुसत आहेत. त्या इमारतीच्या खोल्यांमध्ये गेल्यानंतर इंजेक्शन, गांजा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. नशेडींचा सायंकाळनंतर याठिकाणी धिंगाणा सुरू असतो. .Sangli News : मजूर टंचाईत जुगाड नवकल्पना! दोन भावांनी लोडर यंत्रातून १५ दिवसांत ३०० टन ऊस गाळपाला.अनेकदा हत्यारबंद सराईत गुन्हेगार या परिसरात वावरताना आढळले आहेत. पोलिसांना तक्रार केल्यानंतर हे नशेखोर नागरिकांच्या अंगावर येतात. त्यामुळे तक्रार देण्याचे धाडस कोणी करत नाही. इमारतीच्या खोल्यांच्या खिडक्या, दरवाजे गायब झाले आहेत. आतमध्ये चुली मांडून रात्रीस खेळ चालतो. एका खोलीत पत्त्यांचा डाव चालत असल्याचे तेथील परिस्थितीतून दिसते. .गेल्या १६ दिवसांतील अन्य डार्क स्पॉटपेक्षा येथे सर्वाधिक प्रमाणात इंजेक्शन मिळून आली. गांजासाठी लागणारा कागद, सिगारेट, बिड्या, काडीपेटीचा खच दिसतो. काही खोल्यांमध्ये घोड्यांचा तबेला करण्यात आला. मद्यपींनी या परिसरात बाटल्या फोडल्याने विना चप्पल चालणे मुश्कील होते. महापालिकेच्या कृपेने नशेखोरांची सोय झाली आहे..कृष्णा नदीजवळील चिंचबाग परिसरातही ओपन बार चालतो. याठिकाणी घाटावर जाताना दारू, बीअरच्या बाटल्यांचा खच दिसून आला. सायंकाळनंतर याठिकाणी पार्ट्या रंगत असल्याचे लोकांनी सांगितले. पण, बोलायचे कोणाला, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. नदीकाठी पोलिसांची गस्त होते. मात्र, या सांगलीवाडीतील बंद शाळेजवळ पोलिसांनी गस्त घालण्याची गरज आहे. इथल्या नशेखोरांना पोलिसी खाक्या दाखविण्याची गरज आहे..महापालिकेच्या शाळेची इमारत आणि चिंचबाग परिसरात नशेखोरी वाढली आहे. पोलिसांची गस्त होणे अपेक्षित आहेत. महापालिकेने या शाळेच्या इमारतीचा चांगला उपयोग करावा. यासाठी प्रस्तावही दिला होता. या इमारतीचा चांगल्या कामासाठी विकास झाल्यास नशेखोर बंद होतील. पथदिव्यांची व्यवस्थाही याठिकाणी गरजेची आहे.- अजिंक्य पाटील, माजी नगरसेवक, सांगलीवाडी पथदर्शी प्रयोग.सांगलीवाडीतील बंद असणाऱ्या महापालिकेच्या इमारती माजी नगरसेवक अजिंक्य पाटील यांनी विकसित केल्या आहेत. आरोग्य केंद्र, वाचनालय, असे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यानिमित्त इमारतीची डागडुजीही झाली. त्यामुळे या इमारतीचा तरुणाईला चांगला उपयोग झाला. तेथील नशेखोरी बंद झाली. असा पथदर्शी प्रकल्प शहरात राबविण्याची गरज आहे..पोलिसांचे पालिकेला पत्रशहरातील महापालिकेच्या जागेवर नशेखोरी वाढत असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर शहराचे निरीक्षक अरुण सुगांवकर यांनी तातडीने महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला. जागेची स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; पण, गांभीर्याने घेणारी महापालिका नाही. शहराची बरबादी का होईना, लक्ष देणार नाही, अशी भूमिका पालिकेची असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.