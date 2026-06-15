Sanjay Patil BJP Entry : पराभवाचा बदला घेण्यासाठी संजयकाकांचा पुढचा डाव? 'या' दिवशी अधिकृतपणे हाती घेणार भाजपचा झेंडा, फडणवीसांच्या उपस्थितीत होणार प्रवेश

सांगली : माजी खासदार संजय पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाचा मुहूर्त अखेर ठरला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीस जून रोजी (Sanjay Patil BJP joining June 30) त्यांचा मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश होणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या विटा येथील दौऱ्यात यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते..२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमधील विधानसभा निवडणुकी वेळी संजय पाटील हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत गेले आणि त्यांनी तासगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र तेथेही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी तासगाव नगरपालिका, तसेच तासगाव पंचायत समितीमध्ये सत्ता आणून पुन्हा एकदा आपल्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवून दिली..Solapur IT Park : सोलापूर आयटी पार्कच्या जागेबाबत मोठा ट्विस्ट! CM फडणवीसांच्या घोषणेनंतर प्लॅन बदलला? 'त्या' 50 एकर जागेचं काय होणार? सामंतांच्या विधानाने नवा पेच.दरम्यानच्या काळात माजी खासदार संजय पाटील पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास उत्सुक होते. मात्र त्यांचा प्रवेश लांबला होता. जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर अध्यक्ष निवडीवेळीही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार भाजपला साथ दिली. त्यानंतर त्यांचे भाजपशी जवळीक पुन्हा वाढली. त्यांचा प्रवेश होत नव्हता..Shaktipeeth Highway Protest : शिंदे-फडणवीसांचा 'तो' शब्द हवेत विरला? शक्तिपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा महायुतीवर जोरदार प्रहार, लढ्यात सहभागी होण्याचं केलं आवाहन.दरम्यान, सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे शनिवारी कऱ्हाड येथे आले होते. तेथे त्यांची माजी खासदार संजय पाटील यांच्याशी भेट झाली. त्यानंतर दुपारी पुन्हा विट्यातही त्यांची भेट झाली आणि भाजप प्रवेशाबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. या भेटीत संजय पाटील यांचा ३० जून रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रवेश होण्याबाबत चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.