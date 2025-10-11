Sanjay Patil : सांगलीच्या राजकारणाला नवं वळण; काकांच्या मनात आहे तरी काय? पक्षांतर्गत हालचालींना वेग, अजितदादा दखल घेणार?

माजी खासदार संजय पाटील यांनी विकास आघाडीच्या नावाने राजकारणात नवा अध्याय सुरू केला.वर्षभर शांत राहिल्यानंतर त्यांनी राजकीय हालचालींना वेग दिला.अजित पवार गटातील भूमिका अनिश्चित असताना त्यांनी स्वतंत्र आघाडीची घोषणा केली..तासगाव : माजी खासदार संजय पाटील (Sanjay Patil) यांनी पुन्हा एकदा राजकारणात विकास आघाडीचा नवा डाव टाकला आहे. तालुक्याच्या राजकारणाने पुन्हा एक वळण घेतले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था विकास आघाडीच्या नावाखाली लढवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. संजय पाटील यांच्या मनात आहे तरी काय? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे..माजी खासदार संजय पाटील हे विधानसभा निवडणुकीनंतर (Tasgaon-Kavathe Mahankal Politics) वर्षभर शांत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असूनही ते पक्षात नसल्यासारखे होते. त्यांच्या मनात नक्की काय सुरू आहे याचा थांग लागत नव्हता. भाजपमध्ये पुन्हा माघारी येणार अशा चर्चा वारंवार सुरू होत्या. मात्र, काल त्यांनी ही सारी कोंडी फोडली. साऱ्या चर्चांना पूर्ण विराम दिला..‘नको राष्ट्रवादी नको भाजप!, कार्यकर्ता हाच माझा पक्ष!’ असे म्हणत विकास आघाडीची घोषणा करत त्यांनी कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती नगरपालिका निवडणुकीसाठी ‘कामाला लागा’ असा आदेश दिला. गेल्या वर्षभरापासून कार्यकर्ते अस्वस्थ होते. काय भूमिका घ्यायची? याबाबत संभ्रम होता. तो काकांनी काल दूर केला. पुन्हा एकदा नवा राजकीय डाव टाकला. त्यांची तासगावच्या राजकारणाची सुरुवात ही विकास आघाडीच्या माध्यमातूनच झाली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांसाठी आघाडी नवी नाही. मात्र, नवा डाव सुरू केला आहे..Ichalkaranji Election इचलकरंजी महापालिकेसाठी ठाकरे गट वेगळी चूल मांडणार; 'मविआ'ची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता, 'या' नेत्याच्या इशाऱ्याने चर्चेला उधाण.राजकारणात नेहमीच संजय पाटील यांची भूमिका कधी या टोकाची, तर कधी त्या टोकाची राहिली. मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी त्यांची भूमिका ही अखेरचा शब्द असते. त्याचा पुन्हा प्रत्यय कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात आला. ‘काका, तुम्ही म्हणाल तसे!’ असे म्हणत विकास आघाडीच्या निर्णयाला कार्यकर्त्यांनी एकमुखी पाठिंबा दिला. पक्ष असो वा नसो संजय पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांवर, मतदारांवर कोणताही परिणाम होत नाही हे मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत दिसले..मागील जिल्हा परिषद निवडणूक अपक्ष म्हणूनच लढली होती. त्यामुळे आता पक्षाचा झेंडा, चिन्ह नसले तरी फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. फक्त फरक हाच की, यापूर्वीचे निर्णय हे अचानक धक्का देत घेतले होते. आता कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत निर्णय घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल. राजकीय वर्तुळात मात्र भाजप-राष्ट्रवादी-शिवसेना यांची चलती असताना स्थानिक आघाडीचा निर्णय का घेतला असावा? याची चर्चा सुरू आहे..FAQs :प्रश्न 1: संजय पाटील यांनी ‘विकास आघाडी’ का स्थापन केली?उत्तर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवण्यासाठी आणि विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी त्यांनी विकास आघाडी स्थापन केली.प्रश्न 2: संजय पाटील कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहेत?उत्तर: ते अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित आहेत, परंतु सध्या स्वतंत्र भूमिका घेत आहेत.प्रश्न 3: या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात काय प्रतिक्रिया आहे?उत्तर: त्यांच्या नव्या डावामुळे तालुक्यातील राजकारणात चांगलाच खळबळ माजली असून विविध चर्चा सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.