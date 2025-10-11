पश्चिम महाराष्ट्र

Sanjay Patil : सांगलीच्या राजकारणाला नवं वळण; काकांच्या मनात आहे तरी काय? पक्षांतर्गत हालचालींना वेग, अजितदादा दखल घेणार?

Former MP Sanjay Patil Launches Vikas Aghadi in Tasgaon-Kavathe Mahankal : माजी खासदार संजय पाटील यांनी तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदारसंघात ‘विकास आघाडी’च्या नावाने आगामी निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांच्या नव्या डावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
  1. माजी खासदार संजय पाटील यांनी विकास आघाडीच्या नावाने राजकारणात नवा अध्याय सुरू केला.

  2. वर्षभर शांत राहिल्यानंतर त्यांनी राजकीय हालचालींना वेग दिला.

  3. अजित पवार गटातील भूमिका अनिश्चित असताना त्यांनी स्वतंत्र आघाडीची घोषणा केली.

तासगाव : माजी खासदार संजय पाटील (Sanjay Patil) यांनी पुन्हा एकदा राजकारणात विकास आघाडीचा नवा डाव टाकला आहे. तालुक्याच्या राजकारणाने पुन्हा एक वळण घेतले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था विकास आघाडीच्या नावाखाली लढवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. संजय पाटील यांच्या मनात आहे तरी काय? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.

