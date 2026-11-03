Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत दिग्गजांना धक्का; संजयकाका पाटलांचा विजय; सुमनताई पाटील यांचा एका मताने पराभव

Sangli Bank Election Result : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत तासगाव सोसायटी गटातून माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी अवघ्या एका मताने विजय मिळविला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या माजी आमदार सुमनताई पाटील यांचा या अटीतटीच्या लढतीत पराभव झाला. संजयकाका पाटील यांना ३९, तर सुमनताई पाटील यांना ३८ मते मिळाली..या निकालामुळे आमदार रोहित पाटील यांना राजकीय धक्का बसला आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विजय मिळविल्यानंतर संजयकाका पाटील यांच्या समर्थकांनी जल्लोष केला..सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सहा जागांसाठी रविवारी मतदान झाले होते. त्याची मतमोजणी आज मिरज येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी भवनात सुरू झाली. मतमोजणीसाठी आठ टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली असून, २५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रत्येक टेबलवर दोन कर्मचारी कार्यरत होते. मतमोजणीदरम्यान मतांचे २५ चे गठ्ठे तयार करण्यात येत होते..Sangli DCC Bank Election Latest News : सांगली जिल्हा बँकेसाठी 93.91 टक्के विक्रमी मतदान; 13 उमेदवारांसह नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, 'या' दिवशी येणार निकाल.तासगाव सोसायटी गटातील निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. या गटात संजयकाका पाटील आणि सुमनताई पाटील यांच्यात चुरशीची लढत झाली. अखेर एका मताच्या फरकाने संजयकाका पाटील यांनी बाजी मारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.