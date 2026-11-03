पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत दिग्गजांना धक्का; संजयकाका पाटलांचा विजय; सुमनताई पाटील यांचा एका मताने पराभव

Sanjaykaka Patil News : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत संजयकाका पाटील यांनी विजय मिळवला. सुमनताई पाटील यांचा अवघ्या एका मताने पराभव झाल्याने निकालाची चर्चा सुरू झाली आहे.
Sangli District Bank Election sumantai patil sanjaykaka patil

Sangli District Bank Election sumantai patil sanjaykaka patil

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Bank Election Result : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत तासगाव सोसायटी गटातून माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी अवघ्या एका मताने विजय मिळविला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या माजी आमदार सुमनताई पाटील यांचा या अटीतटीच्या लढतीत पराभव झाला. संजयकाका पाटील यांना ३९, तर सुमनताई पाटील यांना ३८ मते मिळाली.

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