Accident News : संख-पंढरपूर मार्गावर उमदीजवळ भीषण अपघात; १ चा मृत्यू, ६ महिला जखमी

संख : संखहून पंढरपूरकडे चैत्र एकादशीनिमित्त देवदर्शनासाठी निघालेल्या चारचाकीचा उमदीजवळ अपघात झाला. चालकाचा मृत्यू झाला, तर सहा महिला जखमी झाल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणे चैत्र एकादशीनिमित्त संख येथून पंढरपूरकडे लोक देवदर्शनासाठी निघाले होते. उमदीजवळ असताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती घटनास्थळी मिळाली..अपघातात ट्रक (एमएच १४, जे पी ५०९९) आणि चारचाकी (एमएच १३, जे सी ०३३९) यांचा समावेश आहे. चारचाकी चालक सांगाप्पा नाव्ही (माडग्याळ) यांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला. या अपघातात सहा महिलाही जखमी झाल्या. लक्ष्मीबाई निगडी (संख) यांचा समावेश आहे. इतर जखमींची नावे अद्याप समजू शकलेली नाहीत. .Ahilyanagar Accident News: कानपूर येथील अपघातात निंभारीच्या महिलेचा मृत्यू.जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे सोलापूर येथील 'सीएनएस' हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. एका महिलेला उपचारांसाठी जत येथे नेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. त्यांच्यावरही उपचार सुरू आहेत..Pune Accident: पुण्यातील तिघांचा अपघातात मृत्यू; एकजण गंभीर, पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळ भीषण धडक, काय घडलं!.