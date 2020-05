बत्तासभाऊ लई झ्याक... सांगा समद्यास्नी...

म्हसवड (जि. सातारा) : नोकरीनिमित्त शहरी भागात स्थायिक राहिलेले ग्रामस्थ कोरोनाच्या साथीचा वाढता प्रभावामुळे आपल्या गावाकडे धाव घेऊ लागले आहेत; परंतु गावातीलही नातलग व ग्रामस्थ कोरोनाच्या धास्तीने त्यांना गावात स्वीकारत नसल्याच्या घटना गावोगावी नित्याच्या झालेल्या आहेत. कोरोना रोगाची साथच अशी आहे. या साथीने सर्व मित्र परिवार आणि नात्यागोत्यासह ग्रामस्थांमधील दुरावा वाढविण्याचे कार्य करत असल्याचे गावागावचे वास्तवचित्र पाहून श्री. सावंत यांनी गावी पत्नी, मुलांसमवेत गावात येताच ग्रामसमितीस कल्पना देऊन गावाबाहेरील शेताचा रस्ता धरला आणि शेतातील झाडाखालीच आपल्या कुटुंबासमवेत 14 दिवस मुक्काम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. वादळी वारा व पावसापासून आपले कुटुंब सुरक्षित राहावे, यासाठी त्यांनी सोबत स्वत:चा टेंपो शेतात नेला असून, दिवसा झाडाखालील सावलीत स्वयंपाक, जेवण व रात्री टेंपोमध्ये मुक्काम असा दिनक्रम त्यांचा सुरू आहे. पुळकोटीच्या सरपंच मंदाकिनी सावंत यांनीही श्री. सावंत व त्यांच्या कुटुंबाचे अभिनंदन करून इतर गावातीलही ग्रामस्थांनी श्री. सावंत कुटुंबाचा आदर्श घेऊन आपले गाव व आपले कुटुंबही कोरोनापासून सुरक्षित ठेवावे, असे आवाहन केले. सध्या कोरोनाचे संकट अधिक गडद होत असताना, बाहेरुन येणाऱ्या प्रत्येकाने सद्यस्थितीचा विचार करुन, बत्तासभाऊंसारखाच निर्णय घ्यावा, असे सहज शक्‍य नसले तरी कमीत कमी आपल्यामुळे अन्य कुटुंबियांना व ग्रामस्थ, तसेच शहरवासियांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे आमदारांना लॉटरी

