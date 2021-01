बाजार समितीसाठी हमाल गटातून उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब

सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला दीड महिन्याचा कालावधी बाकी असतानाच हमाल गटातून निवडून आलेले संचालक बाळासाहेब बंडगर यांच्या उमेदवारीवर पुन्हा हमालांनी शिक्कामोर्तब केले. त्यांच्या उमेदवारीला हमालांनी मंगळवारी झालेल्या सभेत एकमताने पाठिंबा दिला. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपणार आहे. निवडणुकीसाठी दीड ते दोन महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक पुढे ढकलली आहे. मात्र राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातही लवकरच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहणार आहे.

बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील, सहा संचालकांनी नुकताच राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे सध्या बाजार समितीवर पालकमंत्री जयंत पाटील गटाचे वर्चस्व आहे. त्यांनी संचालकांचा प्रवेश करून घेऊन कॉंग्रेस, भाजपला धक्का दिला आहे. त्यामुळे बाजार समिती निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा प्रयोग होणार की नाही ? याकडे लक्ष लागले आहे. एकीकडे हे चित्र असतानाच हमाल गटातील संचालक बंडगर यांनी मंगळवारी हमालांची सभा घेतली. बंडगर यांनी "बाजार समितीसाठी कोणी इच्छुक असेल तर उभे राहा. त्याला निवडून आणू' असे सांगितले. परंतू हमालांनी एकमुखाने "तुम्हीच उभे राहा' असे सांगितले. त्यांच्या उमेदवारी एकमताने पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच श्री. बंडगर यांनी शड्डू ठोकला आहे. परंतू अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर व्हायचा आहे. कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर हमाल गटातून अन्य इच्छुक उभे राहण्याची शक्‍यता वर्तवली जाते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

