OBC women reservation: सेनापती कापशी गणात ओबीसी महिला आरक्षणामुळे जुन्या दिग्गजांमध्येच पुन्हा शर्यत; प्रमुख नेत्यांकडून उमेदवारी निश्चितीची लगबग

Kapshi election: सेनापती कापशी गणातील ओबीसी महिला आरक्षणामुळे राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल; जुन्या नेत्यांसमोर नव्या आव्हानांची उभारणी.
सकाळ वृत्तसेवा
सेनापती कापशी: पंचायत समिती गण ओबीसी महिलासाठी राखीव झाला आहे. त्याचबरोबर कागल पंचायत समिती सभापतिपदही ओबीसी महिलासाठी राखीव झाल्याने येथील निवडणूक अधिक रंगतदार ठरणार आहे.

