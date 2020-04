भंगार में अंगार...सात दुकाने झाली भस्मसात

नगर : आज सकाळी सोनईत एक जनरल स्टोअर्स भस्मसात झाले, दुसरी घटना नगर महापालिकेच्या परिसरात घडली. त्यात सात दुकाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. या दोन्ही घटनांमध्ये तब्बल एक कोटींवर रूपयांचे नुकसान झाले. सायंकाळी कायनेटिक चौक परिसरात एका भंगार दुकानाला गुरुवारी अचानक आग लाागली. आगीने काही काळातच रौद्ररूप धारण केले. सहा ते सात दुकाने, टपऱ्यांना आगीने वेढा दिला. काही कळायच्या आतच त्या भस्मसात झाल्या. लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. महानगरपालिकेच्या अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्या आग आटोक्यात आणण्याचा ्प्रयत्न करीत आहेत. हेही वाचा - तिसरा कोरोना पॉझिटिव्ह डिस्चार्जच्या वाटेवर सायंकाळी साडेसातच्या सुमाराला ही आग लागली. तातडीने महानगरपालिकेच्या अग्निशामक दलाचे बंब घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री उशिरापर्यंत आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. आगीचे कारण समजू शकले नाही. महापालिकेच्या अग्निशामक दलाच्या पथकासह व्हीआरडीईचे पथक प्रयत्न करत होते. पोलिस नाईक राजू जाधव यांच्यासह पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला होता.

Web Title: Seven shops burst into flames in Ahmednagar