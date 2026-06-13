Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा वाद मिटणार? माजी मंत्र्यांनी सुचवला 'हा' 45 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक तोडगा, नागनाथअण्णांनी असं काय केलं होतं?

आष्टा (सांगली) : ‘शक्तिपीठ महामार्गासाठी (Shaktipeeth Highway land acquisition policy) जमीन संपादन करताना क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी ४५ वर्षांपूर्वी अवलंबिलेल्या सामंजस्याच्या धोरणाचा आदर्श घ्यावा,’ असे मत माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे..डांगे यांनी म्हटले आहे की, वाळवे येथे हुतात्मा सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीसाठी जमीन संपादन सुरू झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या परिस्थितीत नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी जमिनींच्या मूळ मालकांच्या भावना लक्षात घेत पर्यायी जमिनी उपलब्ध करून देण्याची अभिनव भूमिका स्वीकारली..Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील तीन महत्त्वाचे पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुले; प्रवाशांना मोठा दिलासा, नेमके कोणते आहेत ते पूल?.त्याअंतर्गत वाळवे परिसरातील विक्रीसाठी येणाऱ्या जमिनी कारखान्याने बाजारभावाने खरेदी कराव्यात आणि ज्यांच्या जमिनी कारखान्यासाठी संपादित झाल्या आहेत, अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार त्या बदल्यात द्याव्यात, अशी व्यवस्था करण्यात आली. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा विरोध कमी झाला आणि कारखान्यासाठी आवश्यक जमीन कोणताही संघर्ष न होता उपलब्ध झाली..Nashik Rainfall : पावसाचे दिवस 40 ते 45 वर घसरले; बदलत्या पॅटर्नमुळे शेती अस्थिर, पीकवाढीचे चक्रच कोलमडले, 2019-2015 ची आकडेवारी काय सांगते?.डांगे यांनी सांगितले की, संपादित जमीनधारकांना वर्ष-दीड वर्षाच्या कालावधीत पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या आणि प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्यात आला. हे उदाहरण आजही अनुकरणीय आहे. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शासन, शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी एकत्रितपणे चर्चा करून नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या धोरणाचा विचार करावा व त्यातून मार्ग काढावा, असे आवाहनही डांगे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.