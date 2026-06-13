पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा वाद मिटणार? माजी मंत्र्यांनी सुचवला 'हा' 45 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक तोडगा, नागनाथअण्णांनी असं काय केलं होतं?

Shaktipeeth Highway land acquisition policy : शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादन करताना नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या सामंजस्याच्या धोरणाचा अवलंब करण्याची मागणी अण्णासाहेब डांगे यांनी केली.
How did Dr. Nagnathanna Naikwadi resolve land disputes?

How did Dr. Nagnathanna Naikwadi resolve land disputes?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आष्टा (सांगली) :शक्तिपीठ महामार्गासाठी (Shaktipeeth Highway land acquisition policy) जमीन संपादन करताना क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी ४५ वर्षांपूर्वी अवलंबिलेल्या सामंजस्याच्या धोरणाचा आदर्श घ्यावा,’ असे मत माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

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