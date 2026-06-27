Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गामुळे 182 एकर सुपीक शेती धोक्यात? शेतकऱ्यांनी भर चौकात जाळले सरकारी पत्रक, ऐतवडे खुर्दमध्ये नेमकं काय घडलं?

ऐतवडे खुर्द (सांगली) : शासनाकडून प्रसिद्ध अधिसूचनेच्या प्रसिद्धिपत्रकाची येथे शेतकऱ्यांनी होळी करून तीव्र निषेध (Aitwade Khurd highway land acquisition protest) नोंदविला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात लावण्यात आलेले पत्रक काढून होळी करण्यात आली. शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे. .शक्तिपीठ महामार्गामुळे परिसरातील सुमारे १८२ एकर सुपीक शेती बाधित होणार असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रकल्पाविरोधात जवळपास २०० शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती दाखल केल्या आहेत. वारणा नदीच्या महापुराचा या भागाला वारंवार फटका बसत असल्याने, प्रस्तावित महामार्गामुळे भविष्यात गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही शेतकऱ्यांनी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले..महामार्गासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ईश्वरपूर येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात हरकती दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संभाव्य परिणामांचा तपशीलही शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे सादर केला आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून वारंवार अधिसूचना व प्रसिद्धिपत्रके काढली जात असल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी, पाहणी किंवा अन्य कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया गावात होऊ देणार नाही. शेती वाचविण्यासाठी आरपारची लढाई लढू, असा निर्धार उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना व हरकतींची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. पंचायत समितीचे उपसभापती प्रकाश पाटील, उत्तम पाटील, पंडित चौगुले, आनंदराव पाटील, अनिल पाटील, धनाजी पाटील, संभाजी पाटील, दीपक पाटील, राहुल पाटील यांच्यासह शेतकरी सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.