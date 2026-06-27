पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गामुळे 182 एकर सुपीक शेती धोक्यात? शेतकऱ्यांनी भर चौकात जाळले सरकारी पत्रक, ऐतवडे खुर्दमध्ये नेमकं काय घडलं?

Farmers Burn Government Notification Against Shaktipeeth Highway : ऐतवडे खुर्द येथे शक्तिपीठ महामार्गाच्या अधिसूचनेची शेतकऱ्यांनी होळी करत तीव्र निषेध व्यक्त केला.
Aitwade Khurd highway land acquisition protest

Aitwade Khurd highway land acquisition protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ऐतवडे खुर्द (सांगली) : शासनाकडून प्रसिद्ध अधिसूचनेच्या प्रसिद्धिपत्रकाची येथे शेतकऱ्यांनी होळी करून तीव्र निषेध (Aitwade Khurd highway land acquisition protest) नोंदविला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात लावण्यात आलेले पत्रक काढून होळी करण्यात आली. शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे.

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