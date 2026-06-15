Shaktipeeth Highway Protest : शिंदे-फडणवीसांचा 'तो' शब्द हवेत विरला? शक्तिपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा महायुतीवर जोरदार प्रहार, लढ्यात सहभागी होण्याचं केलं आवाहन

कामेरी (सांगली) : ‘‘प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत या भागातील आमदार व खासदारांनी येत्या अधिवेशनात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ते महामार्गाच्या विरोधात असतील तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन माजी मंत्री आमदार सतेज पाटील (Satej Patil on Shaktipeeth Highway protest) यांनी केले..कामेरी येथे आयोजित ‘शक्तिपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समिती’च्या सर्वपक्षीय शेतकरी एल्गार मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी आमदार जयंत पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते..सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द होईल, असा शब्द दिला होता. तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय हा रस्ता होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. आज राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असताना तो का राबविला जात आहे, हा प्रश्न आहे. हा लढा आता अधिक ताकदीने लढण्याची गरज आहे.’’.Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा वाद मिटणार? माजी मंत्र्यांनी सुचवला 'हा' 45 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक तोडगा, नागनाथअण्णांनी असं काय केलं होतं?.माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘हा मार्ग राज्याच्या विकासासाठी नसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. मोबदल्याचे दर जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी रांगा लावतील, असे काही नेते म्हणाले होते. आता त्यांनी स्वतःची किंमत सांगावी, आम्ही वर्गणी करून ती देऊ.’’.आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘आमचा रस्त्याला विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातला आहे. त्यालाच आमचा विरोध आहे.’’ भाजपचे नेते सी. बी. पाटील आणि शिवसेनेचे दि. बा. पाटील यांनीही व्यासपीठावरून महामार्गाला विरोध दर्शवित आपली भूमिका स्पष्ट केली. सी. बी. पाटील म्हणाले, ‘‘या प्रश्नात राजकारण आणू नये. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे.’’.यावेळी माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक, माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, बी. जी. पाटील, कॉ. धनाजी गुरव, कॉ. भारत पाटणकर, शहाजी पाटील, राजेंद्र खरात, किरण लाड, छाया पाटील, सरपंच रणजित पाटील, तानाजी जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित पाटील, अॅड. दीपक लाड आदींनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास प्रवीण पाटील, प्रा. अनिल पाटील, सचिन जाधव, सुनीता देशमाने, स्वप्ना पाटील, दिगंबर कांबळे, पोपट पाटील, दि. बा. पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सचिन जाधव यांनी आभार मानले..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती.तीन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची उपस्थितीशक्तिपीठ महामार्गविरोधी शेतकरी एल्गार मेळाव्यासाठी सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे महिला शेतकऱ्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती. सरपंच रणजित पाटील आणि शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मेळाव्याचे नेटके नियोजन केले..सभेतील महत्त्वाचे मुद्देराजू शेट्टी यांची सरकार व पालकमंत्र्यांवर टीकाशेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याचा जयंत पाटील यांचा आरोपमहिला शेतकऱ्यांचा लक्षणीय सहभागशक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी लढा तीव्र करण्याचा निर्धार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.