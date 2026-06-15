पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Protest : शिंदे-फडणवीसांचा 'तो' शब्द हवेत विरला? शक्तिपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा महायुतीवर जोरदार प्रहार, लढ्यात सहभागी होण्याचं केलं आवाहन

Satej Patil on Shaktipeeth Highway protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात सतेज पाटील यांनी आमदार-खासदारांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन करत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
Satej Patil Supports Farmers in Sangli

Satej Patil Supports Farmers in Sangli

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कामेरी (सांगली) : ‘‘प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत या भागातील आमदार व खासदारांनी येत्या अधिवेशनात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ते महामार्गाच्या विरोधात असतील तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन माजी मंत्री आमदार सतेज पाटील (Satej Patil on Shaktipeeth Highway protest) यांनी केले.

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