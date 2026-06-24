पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गावरून सांगलीत पुन्हा ठिणगी? वाळव्‍यात 1276 शेतकऱ्यांकडून हरकती, भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात मांडली भूमिका

Farmers Oppose Proposed Shaktipeeth Highway Project : वाळवा तालुक्यात प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध सुरू केला असून पहिल्याच दिवशी १२७६ हरकती दाखल करण्यात आल्या.
Sangli land acquisition objections by farmers

Sangli land acquisition objections by farmers

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ईश्वरपूर (सांगली) : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र भूमिका घेतली (Maharashtra Shaktipeeth Highway controversy) आहे. आज हरकती दाखल करण्याच्या पहिल्याच दिवशी १२७६ शेतकऱ्यांनी वाळवा तालुक्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांच्याकडे आपल्या हरकती सादर केल्या.

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