पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार"

Why Environmentalists Oppose the Shaktipeeth Highway : सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्यातून प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग नेण्यास पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
Shaktipeeth Highway Sagareshwar Wildlife Sanctuary controversy

Shaktipeeth Highway Sagareshwar Wildlife Sanctuary controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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देवराष्ट्रे (सांगली) : देशातील पहिले मानवनिर्मित वन्यजीव अभयारण्य म्हणून ओळख असलेल्या यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य परिसरातून प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Highway) नेण्याचा निर्णय तातडीने बदलावा, अन्यथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा वृक्षमित्र धों. म. मोहिते यांचे नातू रोहित मोहिते यांनी दिला आहे.

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