Shaktipeeth Highway : अदानी-अंबानींसाठी सुपीक जमीन जाणार? 'शक्तिपीठ' महामार्गावरून सांगलीतील शेतकऱ्यांचा एल्गार, जिल्हा परिषदेवर वाढला दबाव

विटा : ‘सांगली जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा ठराव मंजूर (Shaktipeeth Highway) करावा,’ अशी मागणी ‘शक्तिपीठ’विरोधी संघर्ष समिती खानापूर, कडेगाव, पलूस, वाळवा तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांची आहे. जिल्हा परिषदेने तसा ठराव मंजूर करावा, असे ॲड. सुभाष पाटील यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टाहास सुरू आहे. या महामार्गाचा सामान्य नागरिकांना काहीच उपयोग नाही. हा महामार्ग अदानी-अंबानीच्या सोयीसाठी बनवण्यासाठी घाट घातला जात आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील तेरा जिल्ह्यांतील पंचवीस हजार एकर जमीन सरकार शेतकऱ्यांकडून काढून घेणार आहे..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, कडेगाव, पलूस, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील अत्यंत सुपीक जमीन घेतली जाणार आहे. अनेक अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. गावे दुभंगणार आहेत. पुराचा धोका वाढणार आहे. पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. इतके होऊनही स्थानिक शेतकऱ्यांचा काहीच फायदा होणार नाही. तेव्हा, या शक्तिपीठ महामार्गाला लोकांचा प्रचंड विरोध आहे. त्याचे पडसाद गेले महिनाभर जिल्ह्यांमध्ये उमटत आहेत..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने लोकभावनेचा आदर करून पक्षभेद विसरून हा महामार्ग रद्दच करावा, असा ठराव नुकताच मंजूर केला आहे. त्याप्रमाणे सांगली जिल्हा परिषदेने लोकभावनेचा आदर करून पक्षभेद विसरून हा महामार्ग रद्द करण्यात यावा, असा ठराव करून इथल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, असे ॲड. पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.