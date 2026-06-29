पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway : अदानी-अंबानींसाठी सुपीक जमीन जाणार? 'शक्तिपीठ' महामार्गावरून सांगलीतील शेतकऱ्यांचा एल्गार, जिल्हा परिषदेवर वाढला दबाव

Why Sangli Farmers Oppose the Proposed Shaktipeeth Highway : सांगली जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
Why are Sangli farmers opposing the Shaktipeeth Highway?

Why are Sangli farmers opposing the Shaktipeeth Highway?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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विटा : ‘सांगली जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा ठराव मंजूर (Shaktipeeth Highway) करावा,’ अशी मागणी ‘शक्तिपीठ’विरोधी संघर्ष समिती खानापूर, कडेगाव, पलूस, वाळवा तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांची आहे. जिल्हा परिषदेने तसा ठराव मंजूर करावा, असे ॲड. सुभाष पाटील यांनी सांगितले.

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