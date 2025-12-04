पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : पेडमधील हृदयद्रावक घटना: दोन गाभण, तीन व्यालेल्या मेंढ्यांचा मृत्यू; मेंढपाळांची पडली मोठी हानी

Poisonous Leaves Cause Sudden Sheep Deaths : कापूर ओढ्याकाठी शेळ्या-मेंढ्यांनी झाडाचा पाला खाल्ल्यानंतर अचानक विषबाधा झाल्याने पाच मेंढ्या मृत्युमुखी; पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तत्पर उपचारांमुळे शंभराहून अधिक मेंढ्या वाचल्या.
पेड : येथे बुधवारी दुपारच्या सुमारास सागर गणेश चव्हाण यांच्या मेंढ्या कापूर ओढ्याकाठी झाडाचा पाला खाल्याने अचानक मृत्युमुखी पडल्या. त्यामुळे अंदाजे सुमारे दीड लाखांचे नुकसान झाले. परिणामी, मेंढपाळांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.

