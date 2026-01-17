Shiv Sena’s Surprise Entry : भाजपच्या गडात भगवा फडकवणारी शिंदे शिवसेना; सांगलीत इतिहास घडला

सांगली : महापालिका निवडणुकीत भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लढाईत शिंदे सेनेचे दोन उमेदवार विजयी झाले असून त्यांनी पहिल्यांदा महापालिकेत प्रवेश मिळवला आहे. भाजपच्या गडातून युवराज बावडेकर आणि मिरजेतून सागर वनखंडे यांनी भाजपवर मात केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ठाकरे सेना आणि मनसेच्या हाती मात्र भोपळा मिळाला आहे..महापालिका निवडणुकीत महायुतीचा घोळ शेवटपर्यंत सुटला नाही. अखेर राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिंदेसेने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. अगदी दोन दिवसांत शिवसेनेने ६३ उमेदवार आणि तीन पुरस्कृत उमेदवार रिंगणात उतरवले. .Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली.काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नाराजांना जसा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा आधार मिळाला तसेच भाजप नाराजांना शिंदे शिवसेना ऐनवेळचे आश्रयाचे घर ठरले. इतिहासात शिवेसेनेचे पहिल्यांदाच ६३ उमेदवार रिंगणात दिसले आणि त्यातही दोन उमेदवार जिंकलेही. .मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार सुहास बाबर यांनी ऐनवेळी हॉटेलामध्ये सर्वांना बोलवून धडाधड एबी फॉर्म वाटले. भाजपचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या गावभागातून युवराज बावडेकर यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. .Sangli Election : कुपवाडमध्ये लोकशाहीचा उत्सव! तीनही प्रभागांत शांततेत मतदान, सायंकाळी वाढली मतदारांची गर्दी.त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेतून उमेदवारी मिळवली. चारही उमेदवारांना घेऊन स्वतः बावडेकर मैदानात उतरले. भाजपने मोठी ताकद या प्रभागात लावली. आमदार सुधीर गाडगीळ, पृथ्वीराज पवार यांनी या प्रभागात तळ ठोकला होता. अखेर बावडेकरांनी गावभागातून भगवा फडकवलाच..तर मिरजेतून आमदार सुरेख खाडे यांनी प्रभाग तीनमधून सुनीता व्हनमाने यांना उमेदवारी दिली. त्या विरोधात शिवसेनेतून सागर वनखंडे यांनी लढत दिली. यात सागर यांनी बाजी मारली. शिंदे सेनेचे दोन उमेदवार प्रथमच यानिमित्ताने पालिकेत जाणार आहे. .आमदार सुहास बाबर यांनी सत्तेसोबत असून असे सांगत भाजपसोबत जायचा निर्णयाचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे भाजप इतिहासात प्रथमच पक्ष म्हणून महापालिका सत्तेत जाणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला ठाकरे सेना, मनसे यांनाही काही प्रभागात उमेदवार उभारले होते. .विकासाचे व्हिजन घेऊन जाणाऱ्या या दोन्ही पक्षांना सांगलीकरांनी हाती भोपळा दिला आहे. परंतु काही प्रभागात ठाकरे सेनेच्या उमेदवारांनी मते निर्णायक ठरली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.