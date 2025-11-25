Sangli Politics : शिराळा नगरपंचायतीत उमेदवार थेट घराघरांत; सकाळपासून रात्रीपर्यंतचा ‘वैयक्तिक संपर्क’ प्रचार तापला!

शिराळा : नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी दिवसेंदिवस तापत असून प्रचार मोहीम आता थेट मतदारांच्या दारात जाऊन पोहोचली आहे. पारंपरिक जाहीर सभा, कोपरा सभा आणि सोशल मीडियावरील प्रचारासह उमेदवारांनी घरोघरी भेट देऊन मतदारांशी वैयक्तिक संवाद साधण्यावर विशेष भर दिला आहे. .मतदारांच्या दैनंदिन अडचणी, प्रभागातील विकासाच्या गरजा, तसेच मागील काळातील उणिवा जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देत मतदारांचा विश्वास जिंकण्याची चढाओढ उमेदवारांमध्ये स्पष्ट दिसत आहे..Sangli News : पलूसला नंबर वन शहर करण्याची आमदार कदम यांची ग्वाही; विकासकामांची यादीच ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट!.नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठीच्या उमेदवारांनी सकाळी लवकर सुरू होणारा प्रचार रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवला आहे. विविध प्रभागातील स्थानिक नेते, कार्यकर्ते आणि तरुण मंडळी मोठ्या संख्येने उमेदवारांसमवेत फिरत असून प्रचाराला वेग देत आहेत. .काही ठिकाणी उमेदवारांचा ताफा एकाच दिवशी अनेक वस्ती, उपवस्ती, नवीन प्रभाग आणि विकासाची गरज असलेल्या भागांत भेट देत आहे. मतदारांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी दोन शब्द बोलत समस्या समजावून घेण्याचा प्रयत्न या मोहिमेतून होत आहे..Sangli News : “दबावशाहीच्या छायेतून बाहेर या” तासगावात सुजात आंबेडकरांचा जोरदार संदेश; वंचित–स्वाभिमानी आघाडीचा प्रचार धमाकेदार सुरुवात.यंदाच्या निवडणुकीत केवळ सोशल मीडिया पोस्ट आणि ऑनलाइन प्रचार पुरेसा ठरणार नाही, अशी उमेदवारांची भावना असून ‘वैयक्तिक संपर्क’ हा सर्वांत प्रभावी मार्ग ठरत असल्याचे त्यांच्या निरीक्षणावरून जाणवते. .उमेदवार थेट घरात आल्याने मतदारही आपले प्रश्न स्पष्टपणे मांडताना दिसत आहेत. काही उमेदवारांनी महिला बचतगटांची स्वतंत्र भेट, ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद, युवा मतदारांसाठी स्वतंत्र सत्र अशा पद्धतीने लक्ष्यित प्रचारही सुरू केला आहे, तर काही उमेदवारांनी प्रभागनिहाय विकासकामांची माहितीपत्रके, आगामी काळातील प्राधान्यक्रम आणि आपल्या कार्ययोजनांचे तपशील मतदारांपर्यंत पोहोचवले आहेत..अर्ज माघारीनंतर प्रचाराला अधिक जोम आला असून वातावरण दिवसेंदिवस अधिक तापत आहे. नव्या मतदारांची संख्या वाढल्याने सर्वच पक्षांनी या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रणनीती आखली आहे. पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या युवकांवर विशेष फोकस असून त्यांच्या अपेक्षा, रोजगार, डिजिटल सुविधा, क्रीडा साधने आणि मूलभूत शहरी सुविधांबाबत चौकशी केली जात आहे..शिराळ्यातील निवडणूक प्रामुख्याने स्थानिक प्रश्नांवरच आकार घेत असून पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, बाजारपेठ विकास, दिवाबत्तीची सुविधा, तसेच नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सेवांचा दर्जा यांसारखे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहेत. सध्या सुरू असलेली थेट घराघरांत भेट मोहीम पाहता, या निवडणुकीची रंगत आणखी वाढणार, हे निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.