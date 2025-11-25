पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : शिराळा नगरपंचायतीत उमेदवार थेट घराघरांत; सकाळपासून रात्रीपर्यंतचा ‘वैयक्तिक संपर्क’ प्रचार तापला!

Candidates Intensify Door-to-Door Campaigns : मतदारांच्या दैनंदिन अडचणी, प्रभागातील विकासाच्या गरजा, तसेच मागील काळातील उणिवा जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देत मतदारांचा विश्वास जिंकण्याची चढाओढ उमेदवारांमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.
Candidates Intensify Door-to-Door Campaigns

Candidates Intensify Door-to-Door Campaigns

sakal

शिवाजी चौगुले
Updated on

शिराळा : नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी दिवसेंदिवस तापत असून प्रचार मोहीम आता थेट मतदारांच्या दारात जाऊन पोहोचली आहे. पारंपरिक जाहीर सभा, कोपरा सभा आणि सोशल मीडियावरील प्रचारासह उमेदवारांनी घरोघरी भेट देऊन मतदारांशी वैयक्तिक संवाद साधण्यावर विशेष भर दिला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Political Culture
communication
Campaign
political parties
social activities
Nagarpanchyat
battis shirala
Political Controversy
political struggle
muncipal corporation election
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com