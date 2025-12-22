पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Result : शिराळा नगरपंचायतीत सत्तांतर; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या विजयाने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

Shirala Nagar Panchayat Election : दुसऱ्या नगरपंचायत निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीचा निर्णायक विजय, मतमोजणीच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच महायुतीची आघाडी स्पष्ट. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेबाहेर बसवणारा निकाल शिराळ्याच्या राजकारणात टर्निंग पॉईंट
सकाळ वृत्तसेवा
शिराळा : नगरपंचायतीच्या दुसऱ्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीने सत्तांतर घडवत राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मोठा धक्का दिला. निकाल जाहीर होताच शहरात महायुतीच्या विजयी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांनी आज गुलालाची उधळण, वाद्यांचा गजर आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत जल्लोषी मिरवणूक काढली.

