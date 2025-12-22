Sangli Election Result : शिराळा नगरपंचायतीत सत्तांतर; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या विजयाने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

शिराळा : नगरपंचायतीच्या दुसऱ्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीने सत्तांतर घडवत राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मोठा धक्का दिला. निकाल जाहीर होताच शहरात महायुतीच्या विजयी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांनी आज गुलालाची उधळण, वाद्यांचा गजर आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत जल्लोषी मिरवणूक काढली..सकाळी दहा वाजता तहसीलदार कार्यालयात टपाली मतदानापासून मतमोजणीस सुरुवात झाली. प्रारंभीपासूनच महायुतीच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याने निकालाचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले होते..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.... मताधिक्य सातत्याने वाढत गेल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला. विजयाची खात्री होताच गुलालाची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली. निकाल जाहीर होताच मतमोजणी केंद्राबाहेर मोठ्या प्रमाणावर जल्लोष करण्यात आला. .यावेळी आमदार सत्यजित देशमुख, भाजप जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, अॅड. भगतसिंग नाईक यांनी उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांसह आनंदोत्सव साजरा केला. नगरपंचायतीच्या स्थापनेनंतरच्या या दुसऱ्या निवडणुकीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते. .Phulambri Nagar Panchayat Election Result: फुलंब्रीत भाजपला मोठा धक्का; नगरपंचायत निवडणुकीत राजेंद्र ठोंबरेचा दणदणीत विजय.अत्यंत चुरशीच्या लढतीत अनेक प्रभागांत महायुतीच्या उमेदवारांनी निर्णायक आघाडी घेत विजय मिळवला. या निकालामुळे नगरपंचायतीच्या राजकारणात मोठा बदल झाला असून, आतापर्यंत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे. निकालानंतर भाजप व शिवसेनेच्या कार्यालयांबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली. .विजयाच्या घोषणा देत युवक वाद्यांच्या तालावर नाचत आनंद साजरा करत होते. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरून काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत विजयी उमेदवारांनी हात उंचावून नागरिकांचे आभार मानले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.