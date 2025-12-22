पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Result : शिराळ्यात महायुतीचा झेंडा; पृथ्वीसिंग नाईक नगराध्यक्ष, राष्ट्रवादीचा २७३ मतांनी पराभव

Prithvisingh Naik Wins Shirala Nagar Panchayat Election : शिराळ्यात महायुतीचा धक्का; राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता कोसळली; पृथ्वीसिंग नाईक यांचा २७३ मतांनी विजय; आमदार सत्यजित देशमुखांचा करिष्मा कायम, ११/६ फॉर्म्युला कायम, फक्त सत्ता बदलली; राष्ट्रवादी विरोधी बाकावर
सकाळ वृत्तसेवा
शिराळा : नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या चुरशीच्या लढतीत महायुतीचे उमेदवार पृथ्वीसिंग नाईक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार अभिजित नाईक यांचा २७३ मतांनी पराभव केला. पृथ्वीसिंग यांना ५२०५, तर अभिजित यांना ४९३२ मते मिळाली.

