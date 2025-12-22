Sangli Election Result : शिराळ्यात महायुतीचा झेंडा; पृथ्वीसिंग नाईक नगराध्यक्ष, राष्ट्रवादीचा २७३ मतांनी पराभव

शिराळा : नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या चुरशीच्या लढतीत महायुतीचे उमेदवार पृथ्वीसिंग नाईक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार अभिजित नाईक यांचा २७३ मतांनी पराभव केला. पृथ्वीसिंग यांना ५२०५, तर अभिजित यांना ४९३२ मते मिळाली. .आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या नेतृत्वात महायुतीने सत्तांतर घडवत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता व बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला. पुतण्याने काकाला ढाक लावून भावाच्या गतवेळच्या पराभवाचे उट्टे काढत विजयाच्या गुलालाने अंघोळ केली. .Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....नगरपंचायतीत दोन सहकाऱ्यांसमवेत शिवसेनेची प्रथमच दमदार एंट्री केली. गतवेळी एकही जागा न मिळालेल्या सत्यजित देशमुख व सम्राट महाडिक यांनी यावेळी एकहाती सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष शिवसेनेचा झाला, तर सत्तेच्या चाव्या भाजपच्या हाती आल्या. आमदार झाल्यानंतर सत्यजित देशमुख यांचा शिराळ्यातही करिष्मा चालला आहे..गतवेळचा ११/६ चा सेम फॉर्म्युला, केवळ सत्ता बदललीगतवेळी नगरपंचायतीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप अशी तिरंगी लढत झाली होती. त्यावेळी काँग्रेसला (सत्यजित देशमुख) एकही जागा मिळाली नव्हती. मात्र भाजपला (शिवाजीराव नाईक) ६, तर राष्ट्रवादी (मानसिंगराव नाईक) ला ११ जागा मिळाल्या होत्या. आता भाजप-सेनेला ११, तर राष्ट्रवादी ६ अशा जागा मिळाल्या आहेत. आता ११/६ चा फॉर्मुला असून राष्ट्रवादीला विरोधी बाकावर बसावे लागणार आहे..Nagar Parishad Election Result : शिरोळमध्ये विद्यमान आमदारांना तगडा झटका, यड्रावकर–माने गटाची सत्ता संपुष्टात, मुरगूड–कागल–गडहिंग्लजमध्ये आघाड्यांचे वर्चस्व.एकीकडे ४ मतांनी पराभव, दुसरीकडे ३१७ चे मताधिक्य प्रभाग १७ चे शिवसनेचे राजसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादीच्या प्रताप दिलवाले यांचा ३१७ अशा सर्वाधिक मतांनी पराभव केला. प्रभाग ४ चे भाजपचे अभिजित प्रतापराव यादव यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत अभिजित शिवाजीराव यादव यांनी केवळ ४ मतांनी पराभव केला. गतवेळी अभिजित यादव यांचा पराभव झाल्याने हा दुहेरी पराभव यादव कुटुंबीयांच्या जिव्हारी लागला..कहीं खुशी, कहीं गममाजी नगरसेवक उत्तम डांगे, माजी नगरसेवक व नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अभिजित नाईक, माजी नगरसेवक नेहा सूर्यवंशी यांचे पती नरेंद्र सूर्यवंशी यांना पराभवला सामोरे जावे लागले. माजी नगराध्यक्ष अर्चना शेटे यांचे पती बसवेश्वर शेटे विजयी झाले..पती-पत्नीची नगरपंचायतीत एंट्रीसम्राट महाडिक यांच्या माध्यमातून शिराळा तालुक्यात भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या केदार नलवडे हे गतवेळी स्वीकृत नगरसेवक होते. आता त्यांनी स्वतःसह पत्नी शिवानी नलवडे व सहकारी रामचंद्र जाधव यांच्या समवेत नगरपंचायतीत दमदार एंट्री करून महाडिक गटाचे अस्तित्व निर्माण केले..अनुभवी २, तर नवीन १५ चेहरे सीमा कदम गतवेळी भाजपमधून निवडून आल्या होत्या. आता राष्ट्रवादीतून निवडून आल्या आहेत. भाजपचे केदार नलवडे गतवेळी स्वीकृत होते. आता भाजमधून निवडून आलेत. त्यामुळे कदम व नलवडे यांना अनुभव असल्याने नगरपंचायतीत आता जुने २ तर १५ नवीन चेहरे असतील..विरोधी बाकावर सर्वाधिक महिला सीमा कदम, अर्चना कदम, लक्ष्मी कदम, माधुरी गायकवाड, सविता कांबळे व अभिजित यादव असे सहा उमेदवार राष्ट्रवादीचे असून विरोधी बाकावर महिलांचे वर्चस्व राहणार आहे..शिराळा नगरपंचायतपक्षीय बलाबलभाजप - ९राष्ट्रवादी काँग्रेस- ४राष्ट्रवादी पुरस्कृत अपक्ष - २शिवसेना - २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.