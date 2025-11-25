Sangli Politic : "सूड नाही, विकास हवा! शिराळ्याला देशाच्या नकाशावर आणण्याचा उदय सामंतांचा निर्धार"

शिराळा : ‘‘सूड किंवा बदल्याच्या भावना ठेवून निवडणुका लढायच्या नसून विकासाच्या दृष्टिकोनातून लढल्या पाहिजेत. शिराळ्याला विकासातून देशाच्या नकाशावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करूच..पण आता घड्याळ्यात १० वाजून दहा १० नव्हे; तर १२ वाजवत आपल्या विजयाने सर्वांची तुतारी वाजवू,’’ असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.शिराळा येथील लक्ष्मी चौकात महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत बोलत होते. .Sangli News : “दबावशाहीच्या छायेतून बाहेर या” तासगावात सुजात आंबेडकरांचा जोरदार संदेश; वंचित–स्वाभिमानी आघाडीचा प्रचार धमाकेदार सुरुवात.यावेळी मंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘शिराळ्याच्या विकासाची दिशा ठरवा. घनकचरा प्रकल्पास जागा देऊ. विकासात कोणतेही राजकारण असू नये. शिराळा औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योग आणून महिलांना सहा महिन्यांत रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबर तरुणांसाठी रोजगार प्रशिक्षण देऊ.’’.खासदार धैर्यशील माने म्हणाले, ‘‘नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार पृथ्वीसिंग नाईक यांच्या माध्यमातून विकासाला चालना द्यायची आहे. विकास कामांत अग्रेसर असणाऱ्या आमदार सत्यजित देशमुख यांना अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांनी आपले या निवडणुकीत चिन्हच बदलले. त्यांना विकास नको, फक्त राजकारण करायचं आहे. संभाजी महाराजांचे स्मारक पूर्ण ताकदीने पूर्णत्वास नेणार आहोत.’’.Sangli News: “विकास जनतेला दिसतोय!” आष्ट्यातील बैठकीत चंद्रकांत पाटीलांचा महायुतीच्या विजयावर ठाम विश्वास.‘‘विकासाच्या वाटेला शिराळा जोडा, औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योग आणून तरुण व महिलांच्या हाताला रोजगार द्या,’’ अशी मागणी खासदार माने यांनी मंत्री सामंत यांच्याकडे केली. आमदार सत्यजित देशमुख म्हणाले, ‘‘संभाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत विरोधक चुकीची दिशाभूल करत आहेत..नागपंचमीसारख्या परंपरेशी जोडलेल्या भावना युती सरकार जाणून आहे. पूर्वीप्रमाणे नागपंचमी उत्सव सुरू होणार, तसेच शिराळ्यामध्ये विकासाच्या विविध योजना राबवल्या जातील.’’ उमेदवार पृथ्वीसिंग नाईक म्हणाले, ‘‘शिराळाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. विकासासाठी मत द्या. तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊन देणार नाही.’’.यावेळी जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, संपतराव देशमुख, चंद्रहार पाटील, गौरव नायकावडी, भगतसिंग नाईक, विश्वास कदम, विश्वप्रतापसिंग नाईक, हणमंतराव पाटील, सुखदेव पाटील, के. डी. पाटील, केदार नलवडे, महेश पाटील, बसवेश्वर शेटे, रमेश कांबळे, सम्राट शिंदे, उत्तम निकम, कुलदीप निकम, संतोष इंगवले उपस्थित होते. ‘उपद्रवी साप सोबत नकोत’.विरोधकांवर निशाणा साधताना मंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘शिराळा हा सापांसाठी प्रसिद्ध असला तरी या सापामध्ये काही जाती उपद्रवी असतात, त्यांना सोबत घ्यायचे नसते.’’ ऐनवेळी पक्ष सोडून जाणाऱ्यांवर त्यांनी हल्ला चढवला..‘दाढी पांढरी; पण मी तरुण’खासदार माने यांनी सभेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भगतसिंग नाईक आणि नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार पृथ्वीसिंग नाईक यांच्या दाढीचा विनोदी उल्लेख करत पांढरी असली, तरी काळी केलेली माझी दाढी, असे स्वतःलाही बोलले. त्यावेळी त्वरित प्रतिक्रिया देताना सामंत म्हणाले, ‘‘माझी दाढी पांढरी असली तरी मी अजून तरुण आहे!’’ त्या वेळी सभेत जोरदार हास्याची लाट उमटली. शेवटी सामंत म्हणाले, ‘‘हे राज्य दाढीवाल्यांचेच आहे!’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.