Sangli Politic : "सूड नाही, विकास हवा! शिराळ्याला देशाच्या नकाशावर आणण्याचा उदय सामंतांचा निर्धार"

Mahayuti Leaders Highlight : घड्याळ्यात १० वाजून दहा १० नव्हे; तर १२ वाजवत आपल्या विजयाने सर्वांची तुतारी वाजवू,’’ असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.शिराळा येथील लक्ष्मी चौकात महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत बोलत होते.
शिराळा : ‘‘सूड किंवा बदल्याच्या भावना ठेवून निवडणुका लढायच्या नसून विकासाच्या दृष्टिकोनातून लढल्या पाहिजेत. शिराळ्याला विकासातून देशाच्या नकाशावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करूच.

