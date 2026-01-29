Shirala ZP : नाईक घराण्यातील पहिल्या महिला उमेदवाराचे राजकीय मैदानात पदार्पण; निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार

शिराळा : शिराळा उत्तर भागातील वाकुर्डे बुद्रुक जिल्हा परिषद गट व गणाला विशेष महत्त्व दिले जाते. कारण याचा उत्तर भागातून माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक, रणधीर नाईक यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. .आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवार म्हणून अजितदादा पवार गटाच्या शिवाजीराव नाईक यांच्या स्नुषा व रणधीर नाईक यांच्या पत्नी राजेश्वरी नाईक व भाजपच्या शिरशी येथील लोकनियुक्त सरपंच स्मिता भोसले यांच्यात थेट दुरंगी लढत होणार आहे. .Sangli ZP : स्थानिक नेते, युवा चेहरे आणि मातब्बर उमेदवार मैदानात; \nकवठेमहांकाळ राजकारण तापले.या माध्यामतून शिवाजीराव नाईक यांच्या घराण्यातील पहिली महिला याच उत्तर भागातून राजकीय क्षेत्रात पदार्पण करत आहेत. येथील निवडणूक ही स्थानिक विरुद्ध परकीय अशीच होत आहे. त्यामुळे या मतदार संघाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत..या गट व गणात अनेक वेळा शिवाजीराव नाईक व मानसिंगराव नाईक गटामध्ये संघर्ष झालेला आहे. मात्र आता तेच विरोधक आघाडीच्या माध्यमातून हातात हात घालून निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. .Sangli Jat Politics : महिला आरक्षणामुळे जाडरबोबलाद गटात राजकीय तापमान वाढले; सर्वच उमेदवार मैदानात आक्रमक.वाकुर्डे गण अनुसूचित जातीसाठी असल्याने आघाडीमार्फत रवींद्र आढाव (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार)विरुद्ध नितीन जाधव (भाजप) यांच्या प्रमुख लढत होणार असली तरी स्वप्नील कांबळे(वंचित बहुजन आघाडी) हे रिंगणात असल्याने येथे तिरंगी लढत होणार आहे..पाचुंब्री गणाचे ना. मा. प्रवर्ग महिला आरक्षण आहे. ऐनवेळी भाजपने त्यांच्या असणाऱ्या उमेदवार प्रियांका संभाजी भोसले यांची माघार घेऊन पक्षाकडून तिकीट नाकारलेल्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या समर्थक असणऱ्या व अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या वैशाली अनंत सपकाळ यांना भाजपने पुरस्कृत केल्याने अपक्ष विरोधात सविता विजय महाडिक (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार) यांच्यात दुरंगी लढत होणार आहे..ऐनवेळी भाजपने उमेदवार बदलाची केलेली खेळी कोणाच्या पथ्यावर पडणार, याची चर्चा रंगू लागली आहे. जिल्हा परिषद गटासाठी भाजपने स्थानिक उमेदवारास प्राधान्य दिले आहे. नाईक घराण्याने आपलाच बालेकिल्ला अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्याच घराण्यातील उमेदवारी दिली आहे. .गतवेळी वाकुर्डे गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस असा आघाडीचा धर्म पाळत माजी आमदार मानसिंगराव नाईक व आमदार सत्यजित देशमुख यांनी भाजपचे शिवाजीराव नाईक यांच्या विरोधात रणशिंग फुंकले होते. आता नाईक-देशमुख असा सामना रंगणार असल्याने नाईक आणि देशमुख यांची कसोटी पणाला लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.