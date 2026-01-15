Sangli Election : शिराळ्यात सत्तांतराची हॅट्ट्रिक की नाईकांची राजकीय पुनर्रचना? तालुक्याचे लक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे

शिराळा : शिराळा तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट आणि आठ पंचायत समिती गणांसाठी निवडणुका होत असून, विधानसभा आणि नुकत्याच झालेल्या शिराळा नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालामुळे या निवडणुकांकडे विशेष लक्ष लागले आहे. .या दोन्ही निवडणुकांतील यशामुळे भाजपचे आमदार सत्यजित देशमुख यांना सत्तांतराचा स्पष्ट राजमार्ग मिळाला असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत सत्तांतराची ‘हॅट्ट्रिक’ करण्याचा भाजपने चंग बांधला आहे..Sangli Election Result : शिराळ्यात महायुतीचा झेंडा; पृथ्वीसिंग नाईक नगराध्यक्ष, राष्ट्रवादीचा २७३ मतांनी पराभव.या निवडणुका महायुती (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट) विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) अशा होणार की, भाजप–शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी असा थेट सामना रंगणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मानसिंगराव नाईक यांना खिंडीत पकडण्यासाठी आमदार सत्यजित देशमुख कोणता राजकीय डाव टाकणार आणि शिराळा नगरपंचायत निकालानंतर माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे..Sangli Election Result : आटपाडीच्या पहिल्या नगराध्यक्षपदी यू. टी. जाधव; ११५४ मतांनी भाजपाचा ऐतिहासिक विजय.आमदार सत्यजित देशमुख यांची सुरू असलेली यशस्वी घोडदौड रोखणे राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक आणि माजी आमदार मानसिंगराव नाईक एकत्र आले होते. त्या निवडणुकीत मानसिंगराव नाईक यांनी थेट लढत दिली होती, मात्र सत्यजित देशमुख यांनी विजयाचे निशाण फडकावले..यानंतर शिराळा नगरपंचायत निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही नाईक गटांतील महत्त्वाचे कार्यकर्ते नाराज झाले आणि त्यांनी साथ सोडल्याने संघटनात्मक फटका बसला. या नाराज व प्रभावी कार्यकर्त्यांना योग्य वेळी भाजपमध्ये सामावून घेत आमदार सत्यजित देशमुख यांनी त्यांना उमेदवारी दिली. .महायुतीच्या यशामागे आमदार सत्यजित देशमुख, सम्राट महाडिक आणि भगतसिंग नाईक यांचे सूक्ष्म राजकीय निरीक्षण, योग्य वेळ साधण्याची क्षमता आणि काटेकोर नियोजन हे प्रमुख घटक ठरले. राष्ट्रवादीतील प्रभावी, पण नाराज कार्यकर्ते हेरून त्यांना उमेदवारी देत त्या त्या भागात वर्चस्व निर्माण करण्यात आले..आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही आमदार देशमुख अशीच वेगळी आणि आक्रमक राजकीय खेळी खेळणार असल्याचे संकेत आहेत. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी करून लढल्यास त्याचा फायदा होईल की तोटा, याची चाचपणी शिवाजीराव नाईक आणि मानसिंगराव नाईक यांनी सुरू केली आहे. .दोघे एकत्र आल्यास नुकसान होणार असेल, तर स्वबळावर लढून आपापला गट आणि पक्ष मजबूत करण्याकडे त्यांचा कल दिसून येत आहे. मागील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिवाजीराव नाईक यांच्या विरोधात मानसिंगराव नाईक आणि सत्यजित देशमुख अशी आघाडी होती. .त्या वेळी शिवाजीराव नाईक यांना पंचायत समितीची केवळ एकच जागा मिळाली होती. या पार्श्वभूमीवर येणारी निवडणूक शिराळा तालुक्यातील राजकीय दिशा ठरवणारी ठरणार असून, सत्तांतराची हॅट्ट्रिक साधली जाते की नाही, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.