Eknath Shinde Shiv Sena : जिल्हा परिषद आणि आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्तेतील युतीची मांडणी नजरेसमोर ठेवून भाजपचे भाबडे कार्यकर्ते दोन अधिक दोन चार असा हिशेब मांडत बसले. या दोन्ही प्रसंगांत शिंदेंच्या शिवसेनेने वेगळा रंग दाखवला आणि त्यात भाजपच्या सत्तेचा स्वप्नभंग झाला..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत महाविकास आघाडीने शिवसेनेच्या मदतीने भाजपला दूर राखण्यात यश मिळवले. अजितदादांच्या राष्ट्रावादीची साथ होतीच. राज्यात, केंद्रात महायुतीचे सरकार असताना जिल्ह्यातील महायुतीतील घटक पक्षांनाच सोबत घेत महाविकास आघाडीने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले. जिल्हा परिषदेत राबविलेला सत्तेचा प्रयोग जिल्हा बँकेतही यशस्वी करून दाखवला. भाजपच्या राजकीय विस्ताराला स्थानिक पातळीवर लगाम घालण्याचा संदेश या निवडीतून देण्यात आला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपर्क साधल्यानंतर आमदार जयंत पाटील, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यातील संवादातून १५ जागा बिनविरोध केल्या. सहा जागांवर निवडणूक लागली. भाजपला एक, काँग्रेसला तीन, तर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला दोन जागांवर यश मिळाले. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी लगेच ‘महायुती’ म्हणून बेरीज सुरू केली. ती झाला ११... ‘जमलं, महायुतीचा अध्यक्ष होणार,’ असे काहींना वाटले..Sangli ZP Six Nominated Members list : सांगली झेडपीची सदस्य संख्या आता ६७ वर; स्वीकृत सदस्य पदासाठी काँग्रेस, भाजपसह दोन्ही राष्ट्रवादींकडून 'ही' नावे निश्चित.परंतु, या ११ मध्ये अजितदादांच्या राष्ट्रवादीतील माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक गटाने जिल्हा परिषदेत जयंत पाटील यांना साथ दिली होती, हे विसरले गेले. यावेळी तेच झाले. रणधीर नाईक महाविकास आघाडीसोबत राहिले. जिल्हा परिषदेत भाजपला साथ देण्याच्या प्रयत्नात फसलेले माजी खासदार संजय पाटील यावेळी शिवसेना उमेदवाराचे अनुमोदक झाले. शिवसेनेने जिल्हा परिषदेत सभापतिपद घेतले आणि महाविकास आघाडीला साथ दिली. इथे त्यांनी उपाध्यक्षपद घेत पुन्हा महाविकास आघाडीचा हात धरला..हे घडत असताना भाजपला चर्चेतून सत्ता समीकरण ठरेल, अशी अपेक्षा होती. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात एखादे वर्ष अध्यक्ष, दोन वर्षे उपाध्यक्षपद भाजपकडे राहील काय, अशी आशा होती. परंतु, त्यावर चर्चा झालीच नाही. सत्ता समीकरण ठरवायला बैठकच लागली नाही. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. ‘आम्ही विरोधक म्हणून काम करू,’ असे जाहीर केले. आजवरचा अनुभव असा, की जिल्हा बँकेत एकदा का संचालक म्हणून निवडून आले की, तिथे कुणी सत्ताधारी नसतो अन् कुणी विरोधक. यावेळी मात्र आमदार पडळकरांसारखा आक्रमक चेहरा तिथे असल्याने ते ही भूमिका नेटाने पार पाडतील, अशी अपेक्षा आहे..ही बेरीज पुढे कायम राहील?लोकसभेला विशाल पाटील यांना शिंदेंच्या शिवसेनेची अप्रत्यक्ष मदत झाली. आमदार सुहास बाबर यांचे समर्थक उघडपणे विशाल यांच्या पाठीशी राहिले. त्याचा पैरा विशाल यांनीही जिल्हा परिषद, जिल्हा बँकेत फेडला. आता भविष्यात मांडणी करताना सुहास यांच्यासाठी महायुती महत्त्वाची की स्थानिक खानापूर-आटपाडीच्या राजकारणातील भाजपची डोकेदुखी, हा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. तानाजी पाटील यांना अधिकाधिक संधी देऊन महाविकास आघाडीने मात्र महायुतीचा आटपाडी तालुक्याचा महत्त्वाचा शिलेदार आपल्या बाजूने वळवला, हे मात्र खरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.