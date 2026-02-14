Sangli Election : राष्ट्रवादीच्या ओंजळीने भरले शिवसेनेचे माप; भाजपनं गृहीत धरलं, लोकमत फिरलं, दुर्लक्षाचा निवडणुकीत फटका

आटपाडी : शिवसेनेला माप भरायला ओंजळ कमी पडते, याची जाणीव झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन त्यांनाच करगणी जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी देऊन भाजपचा गड सर करण्याची स्वप्नपूर्ती केली. भाजप नेतृत्वाने काही गावांना गृहीत धरून जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याची किंमत पराभवातून मोजावी लागली..गत वेळी करगणी गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा सदस्य अत्यंत कमी मतांच्या फरकाने निवडून आला होता..त्यावेळी दोन्हीही पंचायत समिती सदस्य भाजपचे निवडून आलेले. यावेळी गटाची पुनर्रचना झाली. पश्चिम भागातील काही गावे खरसुंडी गटाला जोडली, तर आटपाडी गटातील काही गावांचा करगणी गटात समावेश झाला. गत पाच वर्षांत राजकीय उलथापालथी झाल्या. माजी आमदार राजेंद्र देशमुख यांनी भाजपची साथ सोडली. .यावेळी ते शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर, तानाजीराव पाटील यांच्यासोबत आले. त्यांच्यासोबत ‘राष्ट्रवादी युवक’चे जिल्हाध्यक्ष अनिल पाटील, विनायक मासाळ मंडळी जोडली गेली. शिवसेनेसोबत स्वाभिमानी आघाडीही आली..त्यामुळे माप भरण्यास कमी पडणारी ओंजळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तीर्थक्षेत्र आघाडीमुळे भरली गेली. त्यासाठी गटावर वर्चस्व असूनही शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिल्हा परिषदेची करगणीची जागा सोडली. तसा आग्रह खुद्द दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धरला होता..सहा महिन्यांपासून भाजपचे तालुकाध्यक्ष दादासाहेब हुबाले तयारी करत होते. शिवसेना- राष्ट्रवादी युतीतून दादासाहेब हुबाले अचानक मैदानात आले. प्रचारात दोन्ही बाजूने सर्व अस्त्रांचा मारा झाला. शिवसेना राष्ट्रवादीची सरशी झाली. राष्ट्रवादीचे विनायक मासाळ ६८० मतांच्या फरकाने विजयी झाले. .करगणी गणातून शिवसेनेचे दत्तात्रय पाटील विक्रमी २८९५ मतांनी निवडून आले. माडगुळे गणातून भाजपाचे दादासाहेब मोटे ११२ मतांनी विजयी झाले. संपूर्ण गटातच पॅनेल सोडून मतदान झाले. करगणीत भाजपच्या जिल्हा परिषदेच्या उमेदवाराला ५०० मतांची आघाडी मिळली. पंचायत समितीच्या उमेदवाराची २२०० मतांनी पीछेहाट झाली. .भाजपच्या मतदारांनी पंचायत समिती उमेदवाराची साथ सोडली. त्यांनी शेटफळे, तडवळे, पात्रेवाडी, माळेवाडीकडे दुर्लक्ष केले. खुद्द दादासाहेब हुबाले तडवळेततच मागे राहिले. या नाराजीवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नच केला नाही. तडवळे, शेटफळेकरांना गृहीत धरले. .दुसरीकडे, याच गावांत आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे नाराजी होती. पडळकरांच्या उमेदवाराला नाकारले गेले. दुसरीकडे शिवसेना राष्ट्रवादीने नेटाने प्रचार केला. पडळकर यांच्यावर नाराज असलेल्या पॉकेटचा शोध घेऊन मते मिळवली. .अतिआक्रमक प्रचाराचाही फटका भाजपला बसला. इतर घटना, घडामोडींचा करगणी गटावर परिणाम झाला. शिवसेना-राष्ट्रवादीने सर्व घटकांवर लक्ष ठेवले, तर भाजपने विशिष्ट समाजावरच लक्ष दिले. त्याचा परिणाम निकालात दिसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.