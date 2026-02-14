पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : राष्ट्रवादीच्या ओंजळीने भरले शिवसेनेचे माप; भाजपनं गृहीत धरलं, लोकमत फिरलं, दुर्लक्षाचा निवडणुकीत फटका

Shiv Sena–NCP Alliance : करगणी जिल्हा परिषद गटातील निकालाने आटपाडी तालुक्यातील राजकीय समीकरणेच बदलून टाकली. शिवसेना–राष्ट्रवादी आघाडीने एकजुटीचा डाव साधत भाजपचा बालेकिल्ला भेदला. गृहीत धरलेल्या गावांतील नाराजी, नेतृत्वातील बदल आणि रणनीतीतील चुका
Shiv Sena–NCP leaders celebrate victory

नागेश गायकवाड -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
आटपाडी : शिवसेनेला माप भरायला ओंजळ कमी पडते, याची जाणीव झाल्याने  राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन त्यांनाच करगणी जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी देऊन भाजपचा गड सर करण्याची स्वप्नपूर्ती केली. भाजप नेतृत्वाने काही गावांना गृहीत धरून जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याची किंमत पराभवातून मोजावी लागली.

