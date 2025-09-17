पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: 'आष्ट्यात शिवसेनेच्या उपोषणाला यश'; लेखी आश्वासन दिल्यानंतर खासदार धैर्यशील मानेंच्या हस्ते सरबत पिऊन उपाेषण सोडले

Success for Shiv Sena’s Hunger Strike in Ashta; ‘‘सामान्य बेघरांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून शिवसैनिक वीर कुदळे यांनी उपोषण सुरू केले होते. या त्यांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. कुदळे म्हणजे सामान्य माणसांसाठी लढणारा ‘वीर’ अशी त्यांची ख्याती आहे. शेवटच्या बेघराला घर मिळेपर्यंत कुदळे व शिवसैनिक लढा सुरू ठेवतील.
सकाळ वृत्तसेवा
आष्टा: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बेघरांच्या घरकुलांसाठी शिवसेनेचे संघटक वीर कुदळे यांनी नगरपालिकेसमोर सुरू केलेले बेमुदत उपोषण नगरपालिका प्रशासनाने आज लेखी आश्वासन दिल्यानंतर खासदार धैर्यशील माने यांच्या हस्ते सरबत पिऊन सोडले.

