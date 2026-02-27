Sangli Atpadi news : शिवसेनेचे तृतीयपंथी पंचायत समिती सदस्याचा हृदयविकाराने मृत्यू, सांगलीच्या आटपाडीमधील घटना

Panchayat Samiti member death : विठलापूर पंचायत समिती गणातून ऐतिहासिक मताधिक्याने विजयी ठरलेले शिवसेनेचे नूतन सदस्य दिलीप हेगडे यांचे आज पहाटे आकस्मिक हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. विजयाचा गुलाल अंगावर असतानाच आणि पंचायत समिती सदस्यत्वाचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांच्यावर काळाने झडप घातल्याने संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..शिवसेनेकडून विठलापूर गणातून उमेदवारी मिळालेल्या हेगडे यांनी अलीकडील निवडणुकीत तब्बल २४५४ मताधिक्याने दणदणीत विजय मिळवला होता. या विजयामुळे त्यांनी स्थानिक राजकारणात वेगळी छाप पाडली होती. तृतीयपंथी उमेदवाराला संधी देत शिवसेनेने सामाजिक समतेचा संदेश दिला होता आणि हेगडे यांनी आपल्या विजयातून तो सार्थ ठरवला होता..दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या हेगडे यांनी कामाच्या जोरावर समाजात आपली ओळख निर्माण केली. आवळाई गावचे उपसरपंच म्हणून त्यांनी सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात केली. गेल्या वर्षी सरपंचांचे निधन झाल्यानंतर प्रभारी सरपंच म्हणून त्यांनी गावाचा कारभार कार्यक्षमतेने सांभाळला. विकासकामांतील सक्रिय सहभाग आणि लोकांशी असलेला थेट संवाद यामुळे त्यांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला. त्याच विश्वासाच्या बळावर मतदारांनी त्यांना पंचायत समितीवर पाठवले होते.“स्वाभिमानामुळेच जनतेने ही संधी दिली,” अशी भावना त्यांनी विजयानंतर व्यक्त केली होती. मात्र नियतीने वेगळाच निर्णय घेतला. त्यांच्या पश्चात दोन भाऊ आणि एक बहीण असा परिवार आहे..Sangli Dogs : शाळेला निघालेल्या मुलांवर पिसाळलेल्या कुत्र्याचा हल्ला; एरंडोलीत आठ जखमी, एक गंभीर.मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री सुमारास दोन वाजता त्यांच्या छातीत वेदना सुरू झाल्या. त्यांनी तातडीने नातेवाईक व मित्रांना याची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांना फॅमिली डॉक्टरांकडे नेण्यात आले. प्राथमिक तपासणीत हृदयविकाराची लक्षणे आढळल्याने पुढील उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र रुग्णालयात पोहोचताच गाडीतून उतरण्यापूर्वीच त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते जागीच कोसळले.त्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे विठलापूर गणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. एका उमद्या, कार्यक्षम आणि सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या नेतृत्वाचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.