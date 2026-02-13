पश्चिम महाराष्ट्र

Khanapur ZP : ग्रामपंचायत निवडणुकीवर परिणाम करणारा जि.प. निवडणुकीचा निकालाचा गड शिवसेनेचा; सुहास बाबर यांची रणनीती यशस्वी

Shiv Sena Victory : दिवंगत अनिलभाऊ बाबर यांच्या विचारांना मतदारांनी पुन्हा एकदा कौल दिला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील या निकालाचा थेट परिणाम आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
लेंगरे : खानापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर शिवसेनेची एकहाती सत्ता आली. लेंगरे जिल्हा परिषद गटातून चुरशीच्या लढतीत शिवसेनेच्या उमेदवार मनीषा बागल विजयी झाल्या. त्यांना ११ हजार १५४ मते मिळवत ४१०५ मतांनी विजयी झाल्या.

