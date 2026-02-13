Khanapur ZP : ग्रामपंचायत निवडणुकीवर परिणाम करणारा जि.प. निवडणुकीचा निकालाचा गड शिवसेनेचा; सुहास बाबर यांची रणनीती यशस्वी

लेंगरे : खानापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर शिवसेनेची एकहाती सत्ता आली. लेंगरे जिल्हा परिषद गटातून चुरशीच्या लढतीत शिवसेनेच्या उमेदवार मनीषा बागल विजयी झाल्या. त्यांना ११ हजार १५४ मते मिळवत ४१०५ मतांनी विजयी झाल्या..प्रतिस्पर्धी भाजप उमेदवार आरती मोरे यांना ७ हजार ०४९ मते मिळाली. पायल निवास कदम यांनी लेंगरे पंचायत समिती गटातून ६१५० मते मिळवत प्रतिस्पर्धी भाजप उमेदवारांना धोबीपछाड देत २५४७ अधिक मताधिक्याने विजय प्राप्त केला. .Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.लेंगरे गणातून शिवसेनेच्या पायल कदम ६१५० यांना मते मिळाली. त्या २५४७ मतांनी विजयी झाले. प्रतिस्पर्धी भाजप उमेदवार स्वाती कदम यांना ३६०३ मते मिळाली. लेंगरे गटासह करंजे, नागेवाडी, भाळवणी गटातही शिवसेनेने बालेकिल्ला शाबुत ठेवत चांगलीच मुसंडी मारल्याने कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. .जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निकालांचा परिणाम आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर होणार आहे. लेंगरे गटाची निवडणूक अतिशय चुरशीची मानली जात होती. मात्तबर इच्छुकांना डावलून उमेदवारी दिल्याने पक्षातील लोकच उमेदवार निवडून येईल का नाही? याबाबत शाशंक होते..Wai Election Results : वाईत पाटलांचाच वरचष्मा; गोरेंचे प्रयोग फसले, पंचायत समितीची सत्ता राष्ट्रवादीकडे कायम, तालुक्यात भाजपचीही ताकद वाढली.मात्र, दिवंगत अनिलभाऊ बाबर यांच्या विचारांना लेंगरे गटातून कायमच बळ मिळत राहिले. दिवंगत निवृत्ती बागल, जालिंदर बापू शिंदे, दिलीप बागल यांच्यासारख्या नेत्यांनी खांद्याला खांदा लावून काम केले होते. त्यामुळे लेंगरे गटातून आमदार बाबर यांच्या विचारांचे उमेदवार लोकांनी आतापर्यंत कायम निवडून दिलेत..यंदाची निवडणूक दिवंगत आमदार बाबर यांच्या पश्चात होत असल्याने दिग्गजांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधत उमेदवारीसाठी शड्डू ठोकला. आमदार सुहास बाबर यांचे निकटवर्तीय प्रकाश बागल यांच्या पत्नी मनीषा बागल यांना उमेदवारी दिल्यानंतर काहींशी नाराजी पसरली. .पक्षाशी एकनिष्ठ असणाऱ्यांची मोट बांधण्यात आमदार बाबर यांना यश आले. पंचायत समितीच्या गणाच्या उमेदवार पायल कदम यांचे पती निवास कदम यांचा लोकसंपर्क चांगला असल्याने विरोधकांची मतेही खेचून आणण्यात यश आले..या गटाचा इतिहास पाहता मतदारांनी कायमच नेत्यांनी केलेल्या कामाची पोचपावती योग्य उमेदवारांना निवडून देऊन दिली. निवडून आलेल्या दोन्ही महिलांना कामाची जाण असून, मनीषा बागल यांनी पंचायत समितीत सभापती, तर पायल कदम यांनी भुडच्या सरपंचपदाची धुरा सांभाळली आहे. आगामी काळात या दोन धुरंधर महिला लोकांना न्याय देतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.