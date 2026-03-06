पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Shivaneri Bus : सांगली-पुणे मार्गावर धावणार शिवनेरी; राज्यात २०० व्होल्व्हो बस; ‘एसटी’चा ताफा मुंबई-पुणेबाहेर घेणार धाव

Shivneri Volvo Bus Expansion : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) सर्वाधिक लोकप्रिय आणि आरामदायी समजली जाणारी शिवनेरी बस सेवा आता मुंबई-पुण्याच्या पलीकडे राज्यातील प्रमुख शहरांपर्यंत विस्तारण्याच्या तयारीत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त २०० नवीन व्होल्व्हो बस ताफ्यात दाखल होणार.
सकाळ वृत्तसेवा
नवेखेड : मुंबई-पुणे महामार्गाची राणी म्हणून ओळख मिळवलेल्या एसटीच्या अत्याधुनिक, आरामदायी आणि सुरक्षित शिवनेरी बस सेवेची झेप राज्यभर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

