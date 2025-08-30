Shivpratishthan Hindustan : राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रघुनाथ पाटील गोतस्कारांचे पाठीराखे, शिवप्रतिष्ठानचा आरोप

Cow Smugglers Sangli : ‘वंदे मातरम्’, ‘भारत माता की जय’ या पवित्र गीतांना विरोध करणारे, गोतस्करांचे सूत्रधार असणाऱ्या आमदार इद्रिस नायकवडी यांना ‘मोका’ लावावा. स्वतःच्या कत्तलखान्यातून गोहत्येचे पाप करणाऱ्या नायकवडींना गोरक्षकांवर बोलण्याचा अधिकार नाही. स्वतःची काळी कृत्ये लपवण्यासाठी इतरांवर बेछूट आरोप करणारेच गोतस्करांचे दलाल असल्याचा आरोप शिवप्रतिष्ठानचे संघटक हणमंत पवार यांनी पत्रकार बैठकीत केला. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दोन दिवसांपूर्वी गोरक्षकांच्या विरोधात घेतलेल्या भूमिकेचा प्रतिष्ठानतर्फे निषेध करण्यात आला..आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी दोन दिवसांपूर्वी गोरक्षकांवर आरोप करून ते बनावट असल्याचा आरोप केला होता. त्याचा समाचार घेताना श्री. पवार म्हणाले, ‘‘नायकवडी यांनी विनाकारण गोरक्षकांवर टीका करत गोरक्षकांना ‘मोका’ लावण्याची मागणी केली आहे. ते नेहमी हिंदू धर्माच्या विरोधात भूमिका घेतात. वास्तविक, नायकवडी यांच्या कत्तलखान्यात गोवंश हत्या होते. तो कायदेशीर की बेकायदेशीर, हे माहिती नाही. मात्र तो बंद करण्यासाठी ‘शिवप्रतिष्ठान’तर्फे लवकरच आंदोलन करणार आहोत. प्रसंगी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहोत. नायकवडींनाच ‘मोका’ लावावा.’’.हणमंत पवार म्हणाले, ‘‘आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही दोन दिवसांपूर्वी गोरक्षकांवर आरोप केले. गोरक्षकांना नांगर लावण्याचा इशारा दिला आहे. पण आम्ही ‘शिवप्रतिष्ठान’चे कार्यकर्ते आहोत, याचे भान त्यांनी ठेवावे. आम्हालाही कोणाला काय लावायचे हे माहीत आहे, हे खोत यांनी लक्षात ठेवावे. गोरक्षकांच्या नावाखाली जे बेकायदा काम करतील, त्यांची माहिती संकलित करीत असून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. परंतु त्याकरिता सरसकट गोरक्षकांना दोषी धरणे योग्य नाही. भविष्यात कोणीही गोरक्षकांबाबत बोलताना भान ठेवावे.’’.गोरक्षक अंकुश गोडसे म्हणाले, ‘‘आजवर अनेक गोवंशाची मुक्तता केली आहे. स्वत:च्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून काम सुरू आहे. गोवंश वाचवताना कोणत्या अडचणी येतात, याची जाण गोप्रेमींना आहे. गाय किंवा गोवंश हा कधीच भाकड होत नाही. शासनानेच गोवंश हत्याबंदी कायदा केला आहे. त्यामुळे भाकड गायी किंवा वासरू, बैलांना कत्तलखान्यात पाठवणे हेच कायद्याविरोधी आहे. ज्या वेळी अवैध गोवंशाची तस्करी होत असल्याचे लक्षात येते, त्या वेळी कधीच गोरक्षक कायदा हातात घेत नाहीत. कायद्याचे पालन करूनच कत्तलीसाठी नेण्यात येणारा गोवंश पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात यावे.’’यावेळी विभागप्रमुख राहुल बोळाज, मिरज तालुका संघटक योगेश माईणकर, सचिन पवार, राजू पुजारी, विवेक रणदिवे, राहुल बाणकर, नीलेश शेलार, राजेंद्र शहापुरे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते..Kolhapur Digital Scam : कोल्हापुरातील नामांकित डॉक्टर पिता-पुत्राला ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे ४२ लाखांचा गंडा.‘शेट्टी, खोत, पाटील गोतस्कारांचे पाठीराखे’गोरक्षक अंकुश गोडसे म्हणाले, ‘‘गोहत्येला समर्थन देणारे आमदार नायकवडी यांच्या कत्तलखान्याचा लवकरच पर्दाफाश करणार आहोत. माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार सदाभाऊ खोत, ज्येष्ठ नेते रघुनाथ पाटील हे शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांच्या नावावर केवळ राजकारण करतात. हे तिघेही नेते भाकड जनावरांना कत्तलखान्याकडे न्या म्हणून सांगतात. एका अर्थाने ते गायीच्या जीवावर उठले आहेत. त्यांच्या मागे-पुढे गोतस्करांचा वावर आहे. तस्करांची दलाली करण्यासाठीच ते शेतकरी संघटनेचा वापर करतात.’’.‘आई-वडील कधी भाकड होतात का?’‘शिवप्रतिष्ठान’चे अविनाश सावंत म्हणाले, ‘‘गायीला हिंदू धर्मात मातेचे स्थान आहे. आयुष्यभर शेतकऱ्याची सेवा केलेल्या गायीला भाकड ठरवले जाते. ‘यूज ॲड थ्रो’ ही आपली संस्कृती नाही. आई-वडील म्हातारे झाले की, ते भाकड झाले म्हणून त्यांना आपण कसायाच्या ताब्यात देतो का? तेव्हा, पाश्चात्य पद्धतीने विचार करणे थांबवावे आणि गोवंशाचे पालन करावे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.