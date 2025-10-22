पश्चिम महाराष्ट्र

Shocking in Sangli : सांगलीत धक्कादायक घटना! मोबाईल परत घेतल्याच्या कारणावरून तरुणाचा खून

Sangli Killing Case : अत्तार घटनास्थळावरून पळून गेला होता. पोलिसांनी शोधमोहीम राबवून त्यास पकडले. त्यास अटक करून त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला.
Shocking in Sangli

मोबाईल परत घेतल्याच्या कारणावरून तरुणाचा खून

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Mobile Dispute Killing : मोबाईल परत घेतल्याच्या कारणावरून जावेद मुबारक अत्तार (वय ४२) याने जयंत विश्वास भगत (वय ४०, दोघे खानापूर) या तरुणाचा खून केल्याची कबुली दिल्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, खुनी हल्ल्यानंतर पळून गेलेला अत्तार यास पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली.

Loading content, please wait...
Sangli
Crime News
crime news in marathi
Crime Against Youth
crime news marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com