पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Muncipal : प्रशासक काळात मनपाचा मोठा आर्थिक मास्टरस्ट्रोक; थकबाकी वसुलीपासून जाहिरात धोरणापर्यंत कोट्यवधींची कमाई

Administrative Revenue : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेत प्रशासकीय विभागातील ‘ऑपरेशन उत्पन्नवाढ’ अंतर्गत थकबाकी वसुली, भाडेनिश्चिती, नवीन जाहिरात धोरण आणि ई-लिलाव प्रक्रियेमुळे मनपाच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची भर पडली आहे.
Municipal officials reviewing property and revenue records during the administrative

Municipal officials reviewing property and revenue records during the administrative

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेत १९ ऑगस्ट २०२३ पासून प्रशासकराज सुरू झाले. अलीकडच्या प्रशासक काळात कमी दराने कामे केल्याचे प्रशासक तथा आयुक्तांनी सांगितले. प्रशासक काळात महानगरपालिकेने ऑपरेशन ‘उत्‍पन्नवाढ’ देखील राबविले. महानगरपालिकेला यातून लाभही होत आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
policy
update
Paschim maharashtra
Revenue Department
Muncipal corporation
recovery
Boost
Administratator

Related Stories

No stories found.