Sangli Muncipal : प्रशासक काळात मनपाचा मोठा आर्थिक मास्टरस्ट्रोक; थकबाकी वसुलीपासून जाहिरात धोरणापर्यंत कोट्यवधींची कमाई

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेत १९ ऑगस्ट २०२३ पासून प्रशासकराज सुरू झाले. अलीकडच्या प्रशासक काळात कमी दराने कामे केल्याचे प्रशासक तथा आयुक्तांनी सांगितले. प्रशासक काळात महानगरपालिकेने ऑपरेशन 'उत्पन्नवाढ' देखील राबविले. महानगरपालिकेला यातून लाभही होत आहे..महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातर्फे प्रशासक काळात विशेष मोहीम राबवण्यात आली. महानगरपालिकेचे खुले भूखंड ताब्यात घेऊन संरक्षित करण्यात आले. महानगरपालिकेचे दुकानगाळे, खोक्यांचे भाडे निश्चित करण्यात आले..भाडेवाढीनुसार २०२४-२५ ची बिले अदा करून तीन कोटी रुपये वसूल झालेत. होर्डिंग नियमितीकरण करून ७५ लाख रुपये वसूल केले. २०२४-२५ मध्ये ५० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला, तर चालू वर्षात ७४ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत..कर्करोग इस्पितळ प्रकरणात मनपाने १ कोटी ६० लाख रुपये इतकी रक्कम वसूल केली. ४० वर्षांपासून थकबाकी प्रलंबित होती. याशिवाय वार्षिक भाडेवाढ मिळणार आहे. १०० वर्षांसाठी दिलेली साधारणपणे १२ कोटी रुपये रकमेची टीव्ही केंद्राची इमारत ताब्यात घेतली आहे. .मिरज येथील अण्णा बुवा शॉपिंग सेंटरचा ३५ वर्षांचा वाद संपवून गाळ्याची भाडे वसुली करण्यात आली आहे. 'महावितरण'कडे खुले भूखंड आहेत, २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत २ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी होती, ती वसूल करण्यात आली आहे. गणेश मार्केट, साई मार्केट, वसंतदादा मार्केट यांचे वाद संपवून भाडे वसूल करण्यात आले आहे..साधारणपणे २४ प्लॉट महानगरपालिकेच्या मालकीचे होते, ते शहर अभियंत्यांनी बेकायदेशीर हस्तांतरण केले आहेत. त्याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला होता. त्यांच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाकडून मूल्यांकन आणि अभिप्राय मागितला आहे. .यातून महानगरपालिकेस आर्थिक फायदा होणार आहे. त्याशिवाय प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे निकाली लावली आहेत. दैनंदिन परवान्यामधून ३ लाख रुपयेइतके उत्पन्न येत होते, ते ५४ लाख रुपये करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे..नवे पार्किंग, जाहिरात धोरणनवीन जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानुसार ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली जात आहे. यातून साधारणपणे २१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न महानगरपालिकेला मिळणार आहे. भाडेवाढ देखील मिळणार आहे. यात किमान 'टी' टाईप आणि 'एल' टाईप जाहिरात असणार आहे. टप्प्याटप्प्याने उत्पन्नात वाढ होणार आहे. पार्किंग धोरणात देखील ई- लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आली. यातूनही उत्पन्न वाढ होण्याची महानगरपालिकेला आशा आहे..निधी ५० टक्के तयारमहानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन मालमत्ता उभ्या राहण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून मान्यता घेण्यात आली. यात घसारा, मालमत्ता, देखरेख दुरुस्ती खात्याकडून ५० टक्के निधी तयार केला. महानगरपालिकेच्या जागेवर अनामतमधून नवीन इमारती बांधण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले, नगररचना व बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. तसेच जुनी, नादुरुस्त खोकी पुनर्वसनमधील गाळे पूर्ण बांधणीसाठी पुढाकार घेऊन, खोकी धारकांना त्यासाठी तयार करून, प्रस्ताव मान्य करून घेतला आहे.